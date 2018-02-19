Путин рассказал о любимом оружии

Телеканал «Россия 24» анонсировал пятый эпизод интервью с президентом Владимиром Путиным, в котором глава государства, в частности, расскажет о любви к стрельбе.
Анонс интервью опубликован на странице канала «Россия 24» в соцсети «ВКонтакте».
В коротком презентационном ролике глава государства напоминает, что работал в разведке, прыгал с парашютом и «стрелял неплохо».
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«Работа в спецслужбе — это скорее аналитическая работа, работа с людьми», — сказал Путин, добавив, что любит пострелять из винтовки и карабина, а также что у него это получается.