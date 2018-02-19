Путин рассказал о любимом оружии

Путин рассказал, из чего любит стрелять

Телеканал «Россия 24» анонсировал пятый эпизод интервью с президентом Владимиром Путиным , в котором глава государства, в частности, расскажет о любви к стрельбе.

Анонс интервью опубликован на странице канала «Россия 24» в соцсети «ВКонтакте».

В коротком презентационном ролике глава государства напоминает, что работал в разведке, прыгал с парашютом и «стрелял неплохо».