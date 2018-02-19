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Путин подписал закон по сокращению оформления загранпаспорта
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Путин подписал закон, сокращающий оформление загранпаспорта по месту пребывания 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается сокращение с четырех до трех месяцев срока оформления заграничного паспорта гражданам России в случае подачи заявления по месту пребывания.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как пояснила ранее первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, речь идет в том числе и о загранпаспортах с электронным носителем информации. Как отмечают разработчики документа, для тех, кто обратился с заявлением по месту жительства, срок изготовления паспорта остается прежним — один месяц.
Поправки вносятся в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
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