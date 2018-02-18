Семья Олега Сорокина покинула Россию

Семья экс-мэра Нижнего Новгорода покинула Россию

Семья экс-мэра Нижнего Новгорода и бывшего заместителя председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Олега Сорокина — его супруга Эллада Нагорная и двое детей —уехала за границу, сообщает нижегородское издание «Городской портал»

Дмитрия Диброва, По данным издания, об этом следователь Евгений Лагунов сообщил в ходе судебного заседания 15 февраля, на котором рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения Сорокину. Следователь настаивал на продлении ареста Сорокина до 17 мая, ссылаясь на то, что он может улететь за границу к своей семье. Как отметил следователь Нагорная не собирается возвращаться обратно. По словам следователя, ранее Сорокин неоднократно брал в аренду самолет, и теперь может сделать то же самое, чтобы покинуть территорию страны. В итоге суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Защита просила приобщить к делу поручительства известных людей — писателей, певцов, политиков — Захара Прилепина Арины Шараповой , Надежды Бабкиной.

Супруга мэра Нижнего Новгорода до недавнего времени считалась самой богатой женой чиновника в России. Как сообщает телеграм-канал Mash, большую часть средств предпринимательница заработала в те годы, когда Олег Сорокин занимал должность мэра. У Нагорной высшее экономическое образование. В 1990 году она работала бухгалтером Информационно-вычислительного центра Управления торговли Горьковского исполкома. В 1996 году вместе с мужем открыла коммерческое предприятие «Бростер», которое быстро вышло на лидерские позиции в оптовой торговле в Нижегородской области.