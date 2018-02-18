Семья Олега Сорокина покинула Россию

Семья экс-мэра Нижнего Новгорода и бывшего заместителя председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Олега Сорокина — его супруга Эллада Нагорная и двое детей —уехала за границу, сообщает нижегородское издание «Городской портал».
По данным издания, об этом следователь Евгений Лагунов сообщил в ходе судебного заседания 15 февраля, на котором рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения Сорокину. Следователь настаивал на продлении ареста Сорокина до 17 мая, ссылаясь на то, что он может улететь за границу к своей семье. Как отметил следователь Нагорная не собирается возвращаться обратно. По словам следователя, ранее Сорокин неоднократно брал в аренду самолет, и теперь может сделать то же самое, чтобы покинуть территорию страны. В итоге суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Защита просила приобщить к делу поручительства известных людей — писателей, певцов, политиков — Захара Прилепина, Дмитрия Диброва, Арины Шараповой, Надежды Бабкиной.
Супруга мэра Нижнего Новгорода до недавнего времени считалась самой богатой женой чиновника в России. Как сообщает телеграм-канал Mash, большую часть средств предпринимательница заработала в те годы, когда Олег Сорокин занимал должность мэра. У Нагорной высшее экономическое образование. В 1990 году она работала бухгалтером Информационно-вычислительного центра Управления торговли Горьковского исполкома. В 1996 году вместе с мужем открыла коммерческое предприятие «Бростер», которое быстро вышло на лидерские позиции в оптовой торговле в Нижегородской области.
Предприятие активно сотрудничало с мировыми брендами. В 1998 году открыла в городе представительство Дома моды Валентина Юдашкина. Под ее руководством были разработаны концепции продвижения масштабных девелоперских проектов, среди которых торговые центры «Этажи» и «Республика», бизнес-центр «Столица Нижний», торгово-развлекательный центр «Фантастика», жилой микрорайон «Седьмое небо». Привлекла к сотрудничеству таких лидеров мировой торговли, как «Castorama», «Obi», «Real», «Auchan», «Zara», «TopShop», «Mango», «Karen Millen», «CK Jeans» и т. д. Кроме объектов недвижимости, Нагорная имела долю в 25 нижегородских компаниях. Образование высшее экономическое. Зампредседателя ЗС НО был арестован 19 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ. Сорокин обвиняется в получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.