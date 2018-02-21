«Человек-невидимка»: как жительница Приднестровья стала бомжом

Москвичка Наталья Чевалкова рассказала на своей странице в Facebook историю жительницы Приднестровья Татьяны Новиковой , которая лишилась документов и стала «человеком-невидимкой».

Чевалкова встретила Новикову на Смоленской площади в Москве и предложила ей ночлег. Женщина рассказала, что пять лет назад она приехала из Тирасполя в Петербург, работала на рынке, подрабатывала горничной и посудомойкой. Четыре года назад у нее украли рюкзак с папкой документов, где был внутренний паспорт Приднестровья, загранпаспорт РФ, свидетельство о рождении, накопления, телефон и фотографии.

«Таня превратилась в бомжа. По ее словам, в полиции и УФМС ее заявления были безрезультатными, в базе данных женщину с такой фамилией не могли найти», — рассказала москвичка. Позже Новикова обратилась в посольство Молдавии в Москве, где ей посоветовали только снова обратиться в УФМС.

Чевалкова попробовала найти в интернете родственников Новиковой, им удалось выйти на новую жену бывшего мужа женщины. Так Новикова узнала, что пару лет назад стала бабушкой во второй раз и получила телефон дочери. На следующей день женщине купили телефон, «через знакомых пробили по базе и в момент нашли гражданку РФ Татьяну Новикову, 1962 года рождения со всеми следами пересечения границ». Однако «люди в погонах» заявили им, что заниматься «человеком без единого документа никто никогда не будет».

МИД Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе заявили, что Новикова — не первая жительница Приднестровья, оказавшаяся в такой ситуации. Там ей посоветовали обратиться в главное управление по вопросам миграции РФ в Москве и попросить выслать запрос в посольство РФ в Кишиневе. В МИД заявили, что после получения ответа Новиковой «обязаны выдать временный паспорт, подтверждающий гражданство РФ».

Позже женщину удалось поселить в мини-отель, Чевалкова обратилась к интернет-пользователям за помощью, они нашли для женщины дерматолога (у нее было сильно обморожено лицо) и обеспечили ее теплыми вещами.

Об истории Новиковой узнал президент Молдавии Игорь Додон . Он поручил своим советникам помочь женщине. «Есть несколько вариантов — вплоть до того, чтобы дать ей молдавское гражданство, молдавский паспорт», — рассказал глава государства Russia Today

Советник президента республики Максим Лебединский рассказал RT, что им уже удалось выяснить часть информации. Новикова родилась на Украине и последние сорок с небольшим лет жила на территории Приднестровья. По его словам, для возвращения домой ей нужно либо восстановить российское гражданство, либо получить молдавское или украинское.