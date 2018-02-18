Россиянам пообещали морозы

Центр России накроют морозы до 21 градуса

Зима никак не хочет сдаваться, поэтому на следующей неделе в центр России придет очередное похолодание с 20-градусными ночными морозами. Радует жителей центра пока только одно: световой день увеличился более чем на три часа. Ежедневно день будет увеличиваться больше чем на 4 минуты.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторий Гидрометцентра Людмила Паршина, после относительно теплых выходных в центральных областях, в том числе в Москве и Московской области, с дневной температурой от 0 до минус 5 градусов и ночной до минус 5-ти, уже со вторника начнется похолодание. Ночью температура понизится до минус 8-13 градусов, а днем будет минус 4-9. Со среды установится холодная погода: ночные температуры могут достигать минус 16-21 градуса, а дневные — минус 7 — 12 градусов. И такая погода продержится до следующих выходных.

Юг тоже все время лихорадит. Там будут оказывать влияние атмосферные фронты Атлантического циклона и фронты от южных циклонов с Балканского полуострова. Поэтому погода такая неблагоприятная — с сильными осадками и ветрами.

18 и 19 февраля в Южном федеральном округе будут идти мокрый снег и дождь. В Волгоградской области 18 февраля метель, ветер 18 метров в секунду, 19 февраля сильный снег. В Ростовской области 18 и 19 февраля налипание мокрого снега. В горах Краснодарского края, Адыгеи лавиноопасно. 18 и 19 февраля в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, приморских районах Дагестана снег, мокрый снег, дождь, туман, гололедные отложения, в горах республик Северного Кавказа лавиноопасно. В Крыму 18 февраля плюс 2-7, 19-го плюс 1-6 градусов. Дожди. На Северном Кавказе температура днем минус 1 — плюс 4, в предгорных районах и в Адыгее 8-12 градусов тепла. На Черноморском побережье тоже похолодает до плюс 5-10 тепла, местами только будет до 13 градусов.

На севере тоже ветрено и снежно. Так, в Ненецком автономном округе 18 февраля ветер 12-17 метров в секунду, снег и метель. Но не слишком холодно.

Похолодает только в Мурманской области.

Поволжье освобождается от морозов: там постепенное повышение температуры, потому что антициклон уже ушел в Заволжские районы и дальше будет продвигаться по северу Казахстана, отступая на Восток. А с ним вместе уходят морозы из Поволжья.

Не очень холодно на Урале и в Сибири. Так, в Омской области днем минус 5-10 градусов. Аналогичная температура характера вообще для всего юга Западной Сибири. В центральных и южных районах Красноярского края похолоднее, около 10 градусов мороза. Еще южнее — в Тыве — минус 18-23 градуса в дневные часы. Столько же и на Таймыре. Там в понедельник небольшой снег.

На Дальнем Востоке, как обычно в это время года, ветрено. Очередной южный циклон будет обходить Камчатку и подниматься над Беринговым морем. Поэтому на Камчатке ветры начнут ослабевать, а на Чукотке, наоборот, усиливаться. Вплоть до понедельника на побережье Берингова моря порывы 20-25 метров в секунду, на Беринговом море могут быть волны до 8-10 метров высотой. На Камчатке небольшой снег, на юге минус 14-19 градусов, на севере полуострова теплее — минус 3-8 градусов.

Ветрено на побережье Приморского края. Морозы там небольшие — минус 2-7 градусов, только на севере местами до минус 15 градусов.

На Сахалине минус 6-11 градусов на юге и минус 12-17 на севере. На Арктическом побережье Якутии начинает усиливаться ветер. В западной части побережья в понедельник порывы 15-20 метров в секунду и метель. Температура там минус 25-29 градусов днем и ночью до минус 35. Это уже выше климатической нормы для этого холодного региона России.