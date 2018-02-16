Бежавшая из России Коза попросила помощи

Бежавшая из России с тремя детьми Коза попросила помощи

«На данный момент аппарат Уполномоченного направил запрос в консульский отдел МИД. Ждем разъяснения по ситуации», — уточнили в пресс-службе Кузнецовой. Участница арт-группы «Война» Наталья Сокол (Коза), нелегально проживающая с детьми в Германии, обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой помочь ей вернуться на родину, сообщает «Фонтанка» . Информацию подтвердили в аппарате детского омбудсмена.

«В Берлине, где находимся сейчас, мы не имеем места жительства и вынуждены ютиться в лодке без электричества, отопления, воды, туалета и, в силу отсутствия у нас легального статуса, без средств к существованию (…). Мои попытки найти здесь юридическую помощь или привлечь внимание общественности безуспешны», — сообщила художница. Как ранее рассказала Сокол, она попросила оказать содействие в «эвакуации из Германии» и возвращении на родину, поскольку беременна четвертым ребенком и вынуждена жить с тремя маленькими детьми в брезентовой лодке. Она сделала заявление в связи с исчезновением мужа, художника Олега Воротникова (также участника «Войны») «после полицейской облавы». Вернуться в Россию она не может из-за уголовного дела, связанного с участием, в частности, в акции «Дворцовый переворот», которое четырежды закрывали по реабилитирующим обстоятельствам, однако в 2016 году возбудили в пятый раз, пояснила она изданию Daily Storm.

Также она отметила, что ее паспорт, водительские права, удостоверение сотрудника кафедры молекулярной физики физического факультета МГУ и документы на старшего сына были изъяты в 2010 году в Москве. Это вкупе с объявлением в розыск не позволило зарегистрировать второго ребенка, родившегося в 2012 году. У третьего ребенка — только сертификат о рождении, выданный в швейцарском Базеле в 2015 году. Таким образом, российское гражданство есть лишь у старшего сына Воротникова и Сокол.

Наталья Сокол вместе с мужем покинули Россию в 2013 году. Сначала супруги и их дети проживали в Италии, а затем перебрались в Германию. Все это время супруги, а также их дети Каспер, Мама Ненаглядная и Троица находились в Европе на нелегальном положении.