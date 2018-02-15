Умер Зураб Сахокия

Замдиректора театра Станиславского Зураб Сахокия скончался на 83-м году жизни

"Многие годы Зураб Сахокия был одной из ключевых фигур в жизни балетной труппы. Он олицетворял связь поколений в театре, был одним из хранителей его традиций", — говорится в некрологе. Заместитель директора Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Зураб Сахокия скончался на 83-м году жизни. Об этом в четверг сообщается на сайте театра.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста.

Сахокия родился в 1935 году в грузинском городе Поти. Он выступал в составе балетной труппы Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко с 1962 года. После завершения карьеры танцовщика занимал административные посты. В 1992 году Сахокия стал директором балетной труппы, а с 2014 года занимал пост заместителя генерального директора.

Отпевание артиста пройдет 17 февраля в 11:00 в храме Рождества Богородицы на Малой Дмитровке. Прощание с ним состоится в тот же день в 12:30 на основной сцене Музыкального театра.