Россиянка уменьшила грудь: суд забрал у нее детей

Суд счел удалившую грудь россиянку мужчиной и отказался отдать ей детей

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских уже больше полугода пытается доказать суду, что она не является мужчиной. Она сделала операцию по удалению груди седьмого размера — на это у нее были медицинские основания. Однако органы опеки обвинили ее в намерении изменить пол и забрали тяжело больных приемных детей женщины.

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, сделавшая операцию по удалению груди, уже больше полугода пытается вернуть своих приемных детей, отобранных органами опеки. Недавно районный городской суд признал ее мужчиной и заявил, что ее материнство противоречит «традициям и менталитету» российского общества.

«Идентификация Савиновских себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», — говорится в вердикте районного суда Екатеринбурга, который опубликовал на своей странице в фейсбуке адвокат Савиновских Алексей Бушмаков.

По мнению суда, операция по удалению груди и ведение личного блога от мужского имени свидетельствуют о том, что Савиновских идентифицировала себя как мужчину.

Савиновских — мать троих детей: у нее есть старшая 17-летняя дочь от первого брака и двое детей от второго брака с Евгением Соковым: 6-летняя дочь и 4-летний сын. Три года назад она вместе с супругом решила усыновить двух мальчиков из детдома — у каждого из них был набор серьезных заболеваний. На детей был оформлен договор об опеке.

Спустя несколько лет, в августе 2017 года, к семье домой пришли трое представителей органов опеки, которые отобрали у них детей. Свои действия они объяснили тем, что Савиновских якобы собиралась сменить пол и сделала операцию по удалению груди. Чиновники решили, что данная ситуация может нанести вред ее детям, и забрали двух приемных сыновей. Также органы опеки в одностороннем порядке разорвали договор опеки с Савиновских.

Изъятые малыши во время следствия находились в детдоме. При этом опека, не дожидаясь решения суда, выставила их анкеты на сайте «Усыновление в России».

Савиновских объяснила, что решилась на удаление груди из-за того, что после родов у нее начались проблемы со здоровьем. Ранее у женщины был седьмой размер груди — ей было необходимо регулярно посещать маммолога. Чтобы удалить молочные железы, Юлии пришлось пройти специальную комиссию, эксперты которой признали ее вменяемой, а желание удалить грудь — обоснованным.

Жительница Екатеринбурга утверждает, что не думала о трансгендерном переходе. Она не считает, что удаление груди сделало ее биологически и юридически мужчиной. Юлия уверена, что все происходящее с ее здоровьем касается только нее и супруга.

Во время подготовки к операции жительница Екатеринбурга вела блог от имени выдуманного трансгендера, в котором описывала переживания человека, готовящегося к смене пола. По ее утверждению, это был абсолютно творческий проект, не имеющий с ее настоящей жизнью ничего общего. Савиновских заявляла, что дневник помогал ей психологически подготовиться к операции. При этом описанные в блоге события не пересекались с ее личной жизнью, отмечала она. По словам женщины, близкие люди о блоге не знали. Сейчас дневник Юлии в социальной сети скрыт.

Савиновских беспокоилась о здоровье своих приемных детей и решила оспорить приказ о лишении ее опеки в суде. Семья искала помощи везде: от прокуратуры до Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Татьяны Мерзляковой

В сентябре 2017 года в закрытом режиме прошло первое заседание суда по делу Савиновских. На нем чиновники предоставили документы, в которых была указана размытая причина изъятия детей — «расхождение интересов в воспитании детей с личными интересами опекуна». В итоге иск женщины был отклонен.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова запросила решение суда и все документы структур, касающиеся этого дела. Она призвала внимательно изучить все материалы и оценить ситуацию, исходя из интересов и прав детей.

«Давайте не фантазировать, не придумывать себе лишнего и не делать поспешных выводов», — заявила Кузнецова РИА «Новости».

Семья продолжила борьбу — они опасались, что органы опеки, помимо приемных детей, могут забрать и родных.

Несколько дней спустя после заседания суда к Савиновских пришла инспектор по делам несовершеннолетних, чиновница признала семью «неблагополучной».

В ноябре 2017 года Савиновских объявила голодовку до тех пор, пока ее не примет министр социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов . Встреча с ним состоялась — Шаповалов пояснил, что не может контролировать опеку и не отвечает за ее действия. О прекращении голодовки женщина задумалась только после звонка мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана . Он пригласил Савиновских к себе на встречу и пообещал, что поддержит ее.

В декабре 2017 года Свердловский областной суд отменил решение о расторжении договора опеки и отправил его на новое рассмотрение. Через месяц Савиновских прошла психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную судом по ходатайству Следственного комитета . Орджоникидзевский районный суд решил не дожидаться результатов экспертизы, и уже 5 февраля вновь отказался возвращать екатеринбурженке усыновленных детей.

«Опека не только отобрала детей у Юлия Савиновских, но и пытается возбудить в отношении нее уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), а прокуратура вторит опеке», — прокомментировал результаты судебного заседания адвокат Савиновских. По этой статье ей может грозить до трех лет колонии.

Результаты психолого-психиатрической экспертизы были получены 13 февраля.

Экспертное заключение не выявило у женщины признаков психического расстройства, которое «оказывало бы негативное влияние на состояние и развитие детей».

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает: есть шансы, что решение суда будет отменено.

«Суд ссылается на то, что Савиновских идентифицирует себя как мужчина и на «педагогическую запущенность» детей, однако доказательства этих выводов весьма спорные. Ведение блога от лица мужчина, как и удаление молочных желез, не может сделать брак фактически однополым, поэтому суд явно вышел за рамки своей компетенции», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Старинский также отметил, что по выполнению обязанностей опекунов к семейной паре не было претензий, и сейчас речь идет об обвинениях личного характера, которые не должны иметь значения. «Нет и никаких доказательств, что дети находились в опасной обстановке, поэтому есть вопросы к первоначальному решению об их изъятии», — подытожил он.