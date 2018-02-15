Умер Александр Шаталов 

Российский телеведущий, издатель, критик и поэт Александр Шаталов умер в возрасте 60 лет.
1/7 Александр Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 1985 года занимался критикой и поэзией. Был литературным агентом Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой
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2/7 В 1990 году создал литературно-художественный журнал «Глагол», а на его основе издательство, в котором впервые были изданы на русском языке романы Уильяма Берроуза, Эдварда Форстера, Чарльза Буковски, а также вышли первые издания Эдуарда Лимонова, Наталии Медведевой, Евгения Харитонова, Александра Галича
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3/7 С 1993 года Шаталов вел регулярные книжные обзоры по телевидению (Российские университеты, НТВ, РТР, «Культура», «Домашний»). Был автором и ведущим телевизионной программы «Графоман» (РТР, Культура). Член Союза писателей СССР (1991), Союза писателей Москвы (1993), русского ПЕН-клуба
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5/7 Заместитель председателя комиссии по литературному наследию Александра Галича при Союзе писателей СССР