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Умер Александр Шаталов
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Умер Александр Шаталов 

Рамблер 4 часа назад
Российский телеведущий, издатель, критик и поэт Александр Шаталов умер в возрасте 60 лет.
1/7  Александр Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 1985 года занимался критикой и поэзией. Был литературным агентом Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой
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2/7  В 1990 году создал литературно-художественный журнал «Глагол», а на его основе издательство, в котором впервые были изданы на русском языке романы Уильяма Берроуза, Эдварда Форстера, Чарльза Буковски, а также вышли первые издания Эдуарда Лимонова, Наталии Медведевой, Евгения Харитонова, Александра Галича
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3/7  С 1993 года Шаталов вел регулярные книжные обзоры по телевидению (Российские университеты, НТВ, РТР, «Культура», «Домашний»). Был автором и ведущим телевизионной программы «Графоман» (РТР, Культура). Член Союза писателей СССР (1991), Союза писателей Москвы (1993), русского ПЕН-клуба
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5/7  Заместитель председателя комиссии по литературному наследию Александра Галича при Союзе писателей СССР
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Российский телеведущий, издатель, критик и поэт Александр Шаталов умер в возрасте 60 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили его близкие. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.
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