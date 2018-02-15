Умер Александр Шаталов 

Александр Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 1985 года занимался критикой и поэзией. Был литературным агентом Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой

1/7 Александр Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 1985 года занимался критикой и поэзией. Был литературным агентом Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой

2/7 В 1990 году создал литературно-художественный журнал «Глагол», а на его основе издательство, в котором впервые были изданы на русском языке романы Уильяма Берроуза, Эдварда Форстера, Чарльза Буковски, а также вышли первые издания Эдуарда Лимонова, Наталии Медведевой, Евгения Харитонова, Александра Галича