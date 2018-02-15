Пока вы спали: 17 жертв школьной бойни 

Задержан эмиссар главного «вора в законе»
Сотрудники ФСБ и угрозыска задержали в Москве вора в законе Фуада Рзаева, также известного как Афо, сообщает «Коммерсант». По данным издания, в столице авторитет действовал от имени Надира Салифова по кличке Лоту Гули, который, по некоторым данным, занял место «патриарха» постсоветского криминального мира после ареста Шакро Молодого. Правоохранители полагают, что Афо собирал «дань» со многих местных бизнесменов. Несколько из них написали заявления в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Вымогательство», в рамках которого и прошло задержание.
Избившего диджея депутата оставили без партбилета
Пермское отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Александра Телепнева, сообщает пресс-служба политической силы. Соответствующее решение было принято в связи с возбуждением против политика уголовного дела в связи с избиением музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash.
«В партии нет неприкасаемых», — подчеркнули в «Единой России».
В США посадили российского хакера
Россиянин Владимир Дринкман был признан виновным в организации одной из крупнейших хакерских атак и приговорен к 12 годам тюрьмы. Соответствующее решение принял суд американского города Камден, сообщает РИА Новости. Еще один гражданин России, Дмитрий Смилянец, также был признан виновным, приговорен к четырем годам тюрьмы и освобожден в зале суда, так как уже отбыл наказание. По версии обвинителей, россияне были участниками мошеннической схемы, благодаря которой получили доступ к 160 миллионам номеров банковских карт. Оба ранее признали себя виновными.
Стрелок убил 17 человек в американской школе
17 человек стали жертвами стрельбы в школе города Парклэнд в американском штате Флорида, сообщает CNN со ссылкой на местного шерифа. По словам правоохранителя, 12 из них погибли внутри учебного заведения, трое — в его окрестностях, а еще двое — в больнице. Кроме того, шериф подтвердил задержание стрелка — ранее исключенного из той же школы 19-летнего Николаса Круза.
Крым останется без половины своего газа
Россия прекратит добычу газа на крупнейшем в Крыму месторождении, сообщает РБК. По данным издания, хозяйственная деятельность на Одесском месторождении, обеспечивающем полуостров почти половиной собственного газа, будет приостановлена из-за судебного спора России и Украины по морскому праву. Ранее президент Украины Петр Порошенко обвинял Россию в «воровстве» газа, добываемого ею в Крыму после его присоединения. По словам собеседников издания, нескольких российских чиновников, решение о прекращении деятельности на Одесском месторождении является «тактическим ходом».
«Если мы там деятельности не будем вести, не будет и предмета спора», — рассказал один из них.