Пока вы спали: 17 жертв школьной бойни

Задержан эмиссар главного «вора в законе»

Избившего диджея депутата оставили без партбилета Сотрудники ФСБ и угрозыска задержали в Москве вора в законе Фуада Рзаева, также известного как Афо, сообщает «Коммерсант». По данным издания, в столице авторитет действовал от имени Надира Салифова по кличке Лоту Гули, который, по некоторым данным, занял место «патриарха» постсоветского криминального мира после ареста Шакро Молодого . Правоохранители полагают, что Афо собирал «дань» со многих местных бизнесменов. Несколько из них написали заявления в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Вымогательство», в рамках которого и прошло задержание.

«В партии нет неприкасаемых», — подчеркнули в «Единой России». В США посадили российского хакера

Стрелок убил 17 человек в американской школе Россиянин Владимир Дринкман был признан виновным в организации одной из крупнейших хакерских атак и приговорен к 12 годам тюрьмы. Соответствующее решение принял суд американского города Камден, сообщает РИА Новости . Еще один гражданин России, Дмитрий Смилянец, также был признан виновным, приговорен к четырем годам тюрьмы и освобожден в зале суда, так как уже отбыл наказание. По версии обвинителей, россияне были участниками мошеннической схемы, благодаря которой получили доступ к 160 миллионам номеров банковских карт. Оба ранее признали себя виновными.

Крым останется без половины своего газа 17 человек стали жертвами стрельбы в школе города Парклэнд в американском штате Флорида, сообщает CNN со ссылкой на местного шерифа. По словам правоохранителя, 12 из них погибли внутри учебного заведения, трое — в его окрестностях, а еще двое — в больнице. Кроме того, шериф подтвердил задержание стрелка — ранее исключенного из той же школы 19-летнего Николаса Круза.

Россия прекратит добычу газа на крупнейшем в Крыму месторождении, сообщает РБК. По данным издания, хозяйственная деятельность на Одесском месторождении, обеспечивающем полуостров почти половиной собственного газа, будет приостановлена из-за судебного спора России и Украины по морскому праву. Ранее президент Украины Петр Порошенко обвинял Россию в «воровстве» газа, добываемого ею в Крыму после его присоединения. По словам собеседников издания, нескольких российских чиновников, решение о прекращении деятельности на Одесском месторождении является «тактическим ходом».

«Если мы там деятельности не будем вести, не будет и предмета спора», — рассказал один из них.