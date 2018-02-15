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Избирательные участки готовы к приему инвалидов
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Проверенные «Молодой гвардией» 70% избирательных участков готовы к приему инвалидов 

ТАСС 15 февраля 2018
Фото: ТАСС
Больше двух третей избирательных участков, которые были проверены активистами "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР), могут принимать людей с ограниченными возможностями. Об этом рассказал в четверг ТАСС председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
"С 27 декабря 2017 года по 25 января 2018 года по инициативе "Молодой гвардии" и фонда социальной помощи студентам "Студфонд" активисты проверили более 39 тыс. участковых избирательных комиссий, из них порядка 70% позволяют людям с ограниченными возможностями беспрепятственно попасть к месту голосования", — сказал Давыдов.
Он рассказал, что активисты проверяли наличие пандусов на избирательных участках и специальных парковых мест рядом с ними. Кроме того, проинспектировали, на каком этаже находятся участки. Доклад с подробными итогами мониторинга молодогвардейцы передали в Центризбирком, добавил Давыдов.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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