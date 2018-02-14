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Раненных в Сирии россиян доставили в больницы
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Раненных в Сирии россиян доставили в больницы 

Рамблер 3 часа назад
Раненные при авиаударе международной коалиции в Сирии россияне доставлены в больницы Москвы и Петербурга. Об этом заявил координатор «Другой России» Александр Аверин, передает РИА «Новости».
Точное число раненых россиян Аверин назвать не смог, сказав, что у него нет такой информации.
«Есть такая информация (о госпитализации пострадавших в больницы Москвы и Петербурга). Сколько всего поступило в больницы, понятия не имею, мне эта информация недоступна. Я знаю, что доставлены, в частности в Москве в Бурденко и в Вишневского. Количество не скажу, чтобы не вводить родственников в заблуждение — этические моменты», — сказал Аверин.
Ранее Александр Аверин сообщил о гибели при авиаударе в Сирии активиста «Другой России» Кирилла Ананьева.
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