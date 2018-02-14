Раненных в Сирии россиян доставили в больницы 

«Есть такая информация (о госпитализации пострадавших в больницы Москвы и Петербурга). Сколько всего поступило в больницы, понятия не имею, мне эта информация недоступна. Я знаю, что доставлены, в частности в Москве в Бурденко и в Вишневского. Количество не скажу, чтобы не вводить родственников в заблуждение — этические моменты», — сказал Аверин.

Точное число раненых россиян Аверин назвать не смог, сказав, что у него нет такой информации.