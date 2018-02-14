Путин назвал преимущество русского народа

"Кстати говоря, будущее во многом будет зависеть от умения людей, которые решают те или иные задачи, работать в коллективе. И, мне думается, что в этом смысле у нас, у нашей страны есть определенное преимущество", — сказал Путин. Президент России Владимир Путин считает присущий русскому народу коллективизм одним из его конкурентных преимуществ, сообщает РИА "Новости"

"Но у нашего народа все-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в сердце, в душе. А это становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня", — подчеркнул Путин. Президент отметил, что в других странах ценится индивидуальный успех, а в характере русского народа играет большую роль составляющая коллективизма.

Ранее Путин захотел расцеловать рабочего в Уфе, который спросил о возвращении практики награждения трудовых коллективов государством.