Финалисты премии World Press Photo 

Названы финалисты международной премии World Press Photo, сообщает The New York Times. Победитель уже выбран, но публично о нем объявят во время церемонии 12 апреля в Амстердаме.
1/14 В категории «People» в список номинантов попала Татьяна Виноградова, которая фотографировала петербургских проституток в их квартирах
Фото:
Tatiana Vinogradova
2/14 В категории «Innovative Storytelling» номинирован документальный интерактивный анимационный веб-проект «жили|были» портала «Такие дела» и благотворительного фонда «Нужна помощь» о жизни бездомных людей
Фото:
takiedela.ru
3/14 В категории «Digital Storytelling/Short Form» призером стал проект «Под землей» фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Валерия Мельникова, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым. Это черно-белый фильм, который рассказывает о жителях разрушенной деревни на линии огня под Донецком
Фото:
Andrew Lubimov / Valery Melnikov
4/14 За победу в главной категории — «Фотография года» — поборются сразу пять авторов. В частности, номинированы австралийский фотограф Патрик Браун — за фото погибших беженцев. На снимке: тела людей, погибших при попытке бежать из Мьянмы. Из 100 человек, которые были на борту судна, выжили только 17
Фото:
Patrick Brown
5/14 Айша, 14-лет. Похитившие ее члены радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам» собирались заставить ее стать смертницей. Девушке удалось сбежать. Категория «Фотография года»
Фото:
Adam Ferguson
6/14 Прохожая помогает пострадавшей во время теракта в Лондоне. Категория «Фотография года»
Фото:
Toby Melville
7/14 Жители Мосула (Ирак) в очереди за гуманитарной помощью. Категория «Фотография года»
Фото:
Ivor Prickett
8/14 Мальчик, которого удалось забрать из зоны, контролируемой «Исламским государством». Категория «Фотография года»
Фото:
Ivor Prickett
9/14 Участник антиправительственных акций протеста в Каракасе, столице Венесуэлы. Категория «Фотография года»
Фото:
Ronaldo Schemidt
10/14 Жители Мьянмы, бежавшие в Бангладеш. Категория «Главные новости»
Фото:
Kevin Frayer
11/14 Зрители ожидают начала соревнований на стадион имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Категория «Проблемы современности»
Фото:
Roger Turesson
12/14 Мясная фабрика в Китае. Категория «Проблемы современности»
Фото:
George Steinmetz
13/14 Участники поединка, воспроизводящего «средневековый футбол». Категория «Спорт»
Фото:
Oliver Scarff
14/14 Из серии о фауне Галапагоосских островов. Категория «Природа»