Финалисты премии World Press Photo 

В категории «People» в список номинантов попала Татьяна Виноградова, которая фотографировала петербургских проституток в их квартирах

1/14 В категории «People» в список номинантов попала Татьяна Виноградова, которая фотографировала петербургских проституток в их квартирах

В категории «Digital Storytelling/Short Form» призером стал проект «Под землей» фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Валерия Мельникова, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым. Это черно-белый фильм, который рассказывает о жителях разрушенной деревни на линии огня под Донецком

3/14 В категории «Digital Storytelling/Short Form» призером стал проект «Под землей» фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Валерия Мельникова, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым. Это черно-белый фильм, который рассказывает о жителях разрушенной деревни на линии огня под Донецком

4/14 За победу в главной категории — «Фотография года» — поборются сразу пять авторов. В частности, номинированы австралийский фотограф Патрик Браун — за фото погибших беженцев. На снимке: тела людей, погибших при попытке бежать из Мьянмы. Из 100 человек, которые были на борту судна, выжили только 17