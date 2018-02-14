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Финалисты премии World Press Photo
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Финалисты премии World Press Photo 

Рамблер 4 часа назад
Названы финалисты международной премии World Press Photo, сообщает The New York Times. Победитель уже выбран, но публично о нем объявят во время церемонии 12 апреля в Амстердаме.
1/14  В категории «People» в список номинантов попала Татьяна Виноградова, которая фотографировала петербургских проституток в их квартирах
Фото:
2/14  В категории «Innovative Storytelling» номинирован документальный интерактивный анимационный веб-проект «жили|были» портала «Такие дела» и благотворительного фонда «Нужна помощь» о жизни бездомных людей
Фото:
3/14  В категории «Digital Storytelling/Short Form» призером стал проект «Под землей» фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Валерия Мельникова, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым. Это черно-белый фильм, который рассказывает о жителях разрушенной деревни на линии огня под Донецком
Фото:
4/14  За победу в главной категории — «Фотография года» — поборются сразу пять авторов. В частности, номинированы австралийский фотограф Патрик Браун — за фото погибших беженцев. На снимке: тела людей, погибших при попытке бежать из Мьянмы. Из 100 человек, которые были на борту судна, выжили только 17
Фото:
5/14  Айша, 14-лет. Похитившие ее члены радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам» собирались заставить ее стать смертницей. Девушке удалось сбежать. Категория «Фотография года»
Фото:
6/14  Прохожая помогает пострадавшей во время теракта в Лондоне. Категория «Фотография года»
Фото:
7/14  Жители Мосула (Ирак) в очереди за гуманитарной помощью. Категория «Фотография года»
Фото:
8/14  Мальчик, которого удалось забрать из зоны, контролируемой «Исламским государством». Категория «Фотография года»
Фото:
9/14  Участник антиправительственных акций протеста в Каракасе, столице Венесуэлы. Категория «Фотография года»
Фото:
10/14  Жители Мьянмы, бежавшие в Бангладеш. Категория «Главные новости»
Фото:
11/14  Зрители ожидают начала соревнований на стадион имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Категория «Проблемы современности»
Фото:
12/14  Мясная фабрика в Китае. Категория «Проблемы современности»
Фото:
13/14  Участники поединка, воспроизводящего «средневековый футбол». Категория «Спорт»
Фото:
14/14  Из серии о фауне Галапагоосских островов. Категория «Природа»
Фото:
В Амстердаме объявили имена номинантов международного конкурса фотожурналистики World Press Photo 2018. Список номинантов опубликован на официальном сайте.
Организаторы объявили призеров в 12 конкурсных номинациях.
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