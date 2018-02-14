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Эпичные фото за секунду до катастрофы
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Эпичные фото за секунду до катастрофы 

Рамблер 1 час назад
Эти случайные фотографии сделаны за секунду до катастрофы.
1/15  Когда не дождался праздничного ужина
Фото:
2/15  Не видите ничего странного в этом кадре?
Фото:
3/15  Ребенку до определенного момента всё нравилось
Фото:
4/15  Удачный бросок, Сэм!
Фото:
5/15  Она просто очень ему понравилась
Фото:
6/15  Настоящий кошмар каждого родителя или бабушки с дедушкой
Фото:
7/15  Ой.. Извини, приятель
Фото:
8/15  Нам страшно знать, чем это закончилось
Фото:
9/15  Поберегись!
Фото:
10/15  Больше удивляет другое — как он туда попал?
Фото:
11/15  Мы надеемся, он удачно приземлился
Фото:
12/15  Любитель сладенького
Фото:
13/15  Пожалуйста, не надо
Фото:
14/15  Да я просто хотел спросить кое-что!
Фото:
15/15  Вставайте, граф, вас ждут великие дела!
Фото:
Фотографии из сегодняшней подборки сделаны в самый нужный момент, так сказать, за мгновение до катастрофы. Настоящая удача, что фотографу удалось вовремя среагировать и запечатлеть подобные события.
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