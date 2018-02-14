Эпичные фото за секунду до катастрофы 

1/15 Когда не дождался праздничного ужина Фото: public domain

2/15 Не видите ничего странного в этом кадре? Фото: public domain

3/15 Ребенку до определенного момента всё нравилось Фото: public domain

4/15 Удачный бросок, Сэм! Фото: public domain

5/15 Она просто очень ему понравилась Фото: public domain

6/15 Настоящий кошмар каждого родителя или бабушки с дедушкой Фото: public domain

7/15 Ой.. Извини, приятель Фото: public domain

8/15 Нам страшно знать, чем это закончилось Фото: public domain

9/15 Поберегись! Фото: public domain

10/15 Больше удивляет другое — как он туда попал? Фото: public domain

11/15 Мы надеемся, он удачно приземлился Фото: public domain

12/15 Любитель сладенького Фото: public domain

13/15 Пожалуйста, не надо Фото: public domain

14/15 Да я просто хотел спросить кое-что! Фото: public domain