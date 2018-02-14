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Эпичные фото за секунду до катастрофы
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Эпичные фото за секунду до катастрофы
Рамблер
1 час назад
Эти случайные фотографии сделаны за секунду до катастрофы.
1/15
Когда не дождался праздничного ужина
Фото:
public domain
2/15
Не видите ничего странного в этом кадре?
Фото:
public domain
3/15
Ребенку до определенного момента всё нравилось
Фото:
public domain
4/15
Удачный бросок, Сэм!
Фото:
public domain
5/15
Она просто очень ему понравилась
Фото:
public domain
6/15
Настоящий кошмар каждого родителя или бабушки с дедушкой
Фото:
public domain
7/15
Ой.. Извини, приятель
Фото:
public domain
8/15
Нам страшно знать, чем это закончилось
Фото:
public domain
9/15
Поберегись!
Фото:
public domain
10/15
Больше удивляет другое — как он туда попал?
Фото:
public domain
11/15
Мы надеемся, он удачно приземлился
Фото:
public domain
12/15
Любитель сладенького
Фото:
public domain
13/15
Пожалуйста, не надо
Фото:
public domain
14/15
Да я просто хотел спросить кое-что!
Фото:
public domain
15/15
Вставайте, граф, вас ждут великие дела!
Фото:
public domain
Комментарии
3
Фотографии из сегодняшней подборки сделаны в самый нужный момент, так сказать, за мгновение до катастрофы. Настоящая удача, что фотографу удалось вовремя среагировать и запечатлеть подобные события.
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