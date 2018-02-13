Россияне ушли от любовниц

Россияне стали терпимее относиться к абортам, но враждебнее к изменам и геям

Россияне стали лояльнее относиться к абортам, однако супружеские измены и однополые отношениям по-прежнему вызывают у них осуждение. Таковы данные двух исследований, проведенных социологами за последние три месяца. Неприязнь к геям эксперты связывают с государственной пропагандой, терпимость к абортам — с бесплодностью россиянок, а ненависть к изменам — со стремлением к стабильной жизни.

Ставка на верность

ВЦИОМ провел социологическое исследование и выяснил, как жители России относятся к изменам, абортам и гомосексуальным связям. Большинство (64%) россиян осуждают супружеские измены. При этом женщины более склонны к осуждению измен, нежели мужчины — 69% против 57%. Только 12% взрослых россиян не видят в супружеской измене ничего предосудительного.

Статистика не сильно изменилась с 1991 года — тогда 67% жителей России осуждали адюльтер. Однако среди них было заметно меньше тех, кто не приемлет измену ни при каких обстоятельствах: 35% против 52% респондентов сегодня.

Аналогичный опрос, проведенный «Левада-центром» в декабре 2017 года в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, показал, что с 1998 года доля респондентов, осуждающих измены, выросла с 50% до 68%. Россиян, спокойно относящихся к этому явлению, по данным «Левада-центра», за 20 лет стало меньше почти в два раза — их доля снизилась с 22% до 9%.

Психолог Светлана Штукарева предположила, что такая статистика могла сформироваться за счет людей старше 45 лет.

«Для них институт брака и семьи в силу опыта и прожитых лет имеет большое значение. Они прошли пик активности и хотят встретить старость с каким-то конкретным партнером. Измена для них — некая угроза стабильности. Молодые люди, в свою очередь, постоянно находятся в поиске. Они предполагают, что их отношения — это не конечный вариант, могут быть и другие», — считает она.

Специалист добавила, что семейные отношения помогают людям справиться с негативом, происходящим в их жизни.

«В современном неустойчивом обществе, где нет уверенности в завтрашнем дне, где время быстротечно, у людей повышается внутренний уровень тревоги. Человеку нужны якоря, за которые можно было бы ухватиться в случае негативных событий. Так как стабильность и уверенность в будущем зачастую сложно получить от государства, люди делают ставку на верность своей пары», — отметила Штукарева.

Социальный психолог Наталья Варская считает, что высокий процент осуждения измен не говорит об укреплении института семьи.

«Наоборот, сегодня люди даже больше тяготеют к «гостевым бракам». Так как появляется все больше информации о венерических заболеваниях, люди понимают, что измены могут привести к ним. Россиянам по федеральному телевидению на ток-шоу показывают, как спустя годы могут всплыть беспорядочные половые связи, и человека могут привлечь к ответственности», — сообщила она.

Варская подчеркнула, что, даже закрыв глаза на измену близкого человека, мысли о ней никогда не покинут — в семье будет отрицательная энергетика.

Аборт грех, но иногда допустим

Как ни странно, несмотря на то, что большинство россиян придерживаются консервативных семейных ценностей, резко осуждая измены, к абортам многие из них относятся с пониманием.

По данным ВЦИОМ, 28% не осуждают подобные медицинские вмешательства вообще, 38% осуждают только в некоторых случаях, допуская, что аборт можно сделать при определенных обстоятельствах, например, если женщина испытывает материальные трудности.

Социологи «Левада-центра», в свою очередь, отмечают — доля жителей России, осуждающих аборты даже в случае финансовых проблем, выросла с 1998 года втрое — с 12% до 35%. Исследование, проведенное в декабре 2017 года, также показало, что сегодня 26% не видят ничего предосудительного в абортах — при этом в 1998 году такой позиции придерживались почти в два с половиной раза больше (64%) респондентов.

Доктор экономических наук, член Общественной палаты города Москвы Сергей Смирнов сообщил «Газете.Ru» , что число противников абортов растет в том числе за счет эффективной пропагандистской политики.

«Я не говорю про экстремальные проявления этой политики — запреты на аборты, уголовная ответственность за них. Просто люди стали задумываться над этим вопросом — отсюда снижение доли тех, кто положительно относится к абортам, в том числе и из-за влияния религии», — сообщил доктор экономических наук.

Он также отметил, что проблема бы не появилась, если параллельно с пропагандой запрета абортов государство создавало бы программы по половому просвещению подростков.

«Это бы повлияло на снижение числа абортов и повышение доли его противников. Отмечу, что драконовские меры здесь абсолютно неуместны», — считает Сергей Смирнов.

Психолог Светлана Штукарева считает, что, помимо религиозного компонента, доля людей, осуждающих аборты, выросла также из-за демографического кризиса.

«Проблема бесплодия, образующегося не по физическим, а по психологическим параметрам, сегодня злободневна. Нередко бывает так, что с точки зрения здоровья противопоказаний нет, а все равно зачать ребенка не получается», — считает Штукарева.

Также увеличение количества противников абортов, по мнению психолога, может быть обусловлено тем, что люди боятся декларировать общественно не признаваемую тенденцию.

«В нашем обществе государство, хоть и сдержанно, но все-таки выступает против абортов. Люди даже анонимно опасаются выражать свое мнение и быть откровенными», — сообщила психолог. Большинство против меньшинств

Исследование ВЦИОМ также показало, что 79% опрошенных с предубеждением относятся к однополым связям. Лишь 15% не осуждают и 9% не видят в этом ничего предосудительного. При этом число противников нетрадиционных отношений выросло c 1991 года — тогда, по данным социологов, их было 71%.

Декабрьское исследование «Левада-центра», в свою очередь, показало, что с 1998 года доля осуждающих однополые отношения людей выросла с 68% до 83%. При этом спокойно к гомосексуальным связям тогда относились 14% — против 8%, согласно актуальным данным.

Социальный психолог Наталья Варская отметила, что в 1991 году большинство людей жили вне гей-тематики. «Они даже не задумывались, что существуют геи. Сейчас информации на этот счет больше», — добавила она.

Варская отметила, что отрицательное отношение к меньшинствам также может быть связано с тем, что многие россияне отрицательно настроены по отношению к Европе и США.

«Соответственно, все, что там делается — неправильно. А во многих европейский странах можно официально заключить однополый брак, в США — во всех штатах», — сообщила психолог.

«Это связано с тем, что политика в отношении ЛГБТ в России направлена на подавление однополых отношений и на выставление таких людей изгоями общества. Даже если человек нейтрально относится к меньшинствам, во время проведения подобных опросов он скорее примет общую позицию, чем проявит свою точку зрения. Ведь он не знает, как будет использоваться эта информация», — рассказал «Газете.Ru» Алексеев. Основатель движения московского гей-прайда и руководитель проекта GayRussia Николай Алексеев скептически относится к результатам подобных исследований, так как, по его мнению, люди крайне настороженно относятся к социологам, задающим вопросы о секс-меньшинствах.

При этом Алексеев подчеркнул, что российское общество никогда не относилось толерантно к секс-меньшинствам: «Это не связано с необразованностью человека, а обусловлено тем, что на протяжении длительной истории России у нас была уголовная статья против геев, их также отправляли в психбольницы».