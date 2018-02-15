Предложено новое решение пенсионной проблемы

Предложено решение пенсионной проблемы без повышения пенсионного возраста

Повышать пенсионный возраст в России нельзя, по крайней мере, до тех пор, пока продолжительность жизни в стране не превысит 75 лет, считают специалисты Института экономики роста им. П. А Столыпина. Сейчас, по их оценкам, она едва достигает 72 лет, а реальный порог старости наступает уже в 61 год.

Хотя формально на пенсию в России выходят заметно раньше, чем в других странах, ожидаемая продолжительность жизни после этого знаменательного события составляет 16,1 год для мужчин и 25,8 лет для женщин. Для сравнения, в Испании пенсионный возраст — 63,5 года, но мужчины затем живут еще около 19 лет, а женщины — 23 года.

Преимущество российских дам в данном случае объясняется относительно ранним возрастом выхода на пенсию. Если сравнять их с испанками, возраст дожития сократится до 17,3 лет. Что же касается российских мужчин, почти половина из них вообще не доживает до пенсии. Смертность среди мужчин трудоспособного возраста в России достигает 40%. Если пенсионную планку еще и приподнять, этот показатель и вовсе может приблизиться к 100%.

Повышение пенсионного возраста в таких условиях просто несправедливо по отношению к собственным гражданам, считают столыпинцы. По сути, это означает сознательное лишение значительной части россиян возможности на склоне лет пожить в свое удовольствие. Сторонники подобных инициатив также не учитывают, что в российской экономике сегодня почти нет рабочих мест для пожилых людей, особенно для женщин.

Кроме того, молодые пенсионеры часто являются опорой для работающих родителей, занимаясь внуками. Ведь многие семьи не могут позволить себе отдавать детей на дополнительные кружки, секции, нанимать нянечек. Так что в итоге повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы и снижению общего уровня жизни.

Впрочем, специалисты института им. Столыпина признают, что прожить на современную российскую пенсию все равно невозможно. Как показал мониторинг, проведенный в 29 субъектах РФ, средний размер назначенных пенсий в 2016 году составил 12 391 рублей, а в январе-ноябре 2017-го — 13 336 рублей. При этом прожиточный минимум пенсионеров в 2016 году составил 8 081 рублей.

Пенсия в той же Испании, а также Франции, Италии и Германии превышает российскую в 8,5−10,5 раз. В Чехии, Словакии, Польше и Венгрии она больше в 2,5−3 раза. И даже в Литве и Латвии — в 1,5−2 раза.

В развитых странах пенсионер — главный потребитель, у него высокие доходы и есть время на то, чтобы их тратить. В России это самая обделенная часть общества, отмечают исследователи. При этом каждый месяц работающие россияне отдают в Пенсионный фонд 22% своей зарплаты (больше чем в среднем по миру), в том числе и пенсионеры, если они продолжают работать, чтобы хоть как-то свести концы с концами. К тому же им еще и пенсию не индексируют.

Почему же при таких больших социальных взносах российские пенсии такие скромные? Столыпинцы видят несколько причин. Первая: низкая производительность труда и такие же зарплаты. То есть, налоги-то большие, но берутся они с маленькой суммы. При этом высокая фискальная нагрузка заставляет бизнес прятаться в тень, где страховые взносы вообще не платятся.

По данным Росстата, в июне 2017 года в неформальном секторе было занято 14 678 человек (20,3% от общей численности занятого населения). А в РАНХиГС подсчитали, что доля россиян, которые за последний год хотя бы иногда работали неофициально или за зарплату в конверте, в 2017-м выросла с 40,3% до 44,8%. Даже частичное «обеление» зарплат позволило бы существенно увеличить доходы ПФР, следовательно, и пенсии, уверены специалисты института.

Пенсионная реформа 2002 года, в результате которой на работающих граждан была возложена функция одновременно обеспечивать пению и себе (накопительная часть), и «тому парню», была ошибкой, считают в институте Столыпина. В результате и накопления заморожены, все уходит на финансирование текущих пенсий, и все равно не хватает, дефицит ПФР гасится из госбюджета.

В Институте им. Столыпина предлагают создать пенсионный «фонд старших поколений» и напрямую оплачивать из бюджета пенсионные обязательства, возникшие еще во времена СССР. На сегодняшний день их объем оценивается примерно в 3,5 трлн рублей. Но со временем, очевидно, цифра будет сокращаться естественным путем: речь ведь идет не о молодежи.

«Оно взяло на себя обязательства СССР по выплате внешнего долга, почему не возьмет обязательства по выплате внутреннего? Это освободит всех остальных от лишней нагрузки, и пенсионная система, наконец, начнет работать в нормальном режиме», — говорит он. За тех людей, которые по объективным причинам не успели сами накопить свои пенсии, и чьи пенсионные права «обнулились» из-за политических пертурбаций, платить должно государство, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов

«Такие суммы редко фиксируются как зарплата, в основном это дивидендные выплаты, которые не обкладываются социальными страховыми платежами, — поясняет Титов. — У нас так создана система, что с зарплаты надо платить и НДФЛ, и взносы в социальные страховые системы, а с дивидендов платиться только НДФЛ. Поэтому это было бы справедливо, если хотя бы 25% от сумм свыше одного миллиона шли в пенсионный фонд старших поколений». Кроме того, этот фонд может пополняться за счет специальной ставки НДФЛ на доходы, превышающие 1 млн рублей в месяц. Ее предлагается установить на уровне 25%.

В этом случае накопительную часть для работающего поколения можно (и нужно!) будет превратить в добровольную, считают столыпинцы. По их мнению, это позволит снизить ставки страховых платежей в ПФР минимум на 10%, а то и на 15%, то есть практически вдвое. А возможность реально управлять персональными накопительными счетами и распоряжаться ими по своему усмотрению, повысит доверие к пенсионной системе.