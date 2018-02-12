Юбилейный фестиваль «Масленица» стартовал в Лондоне

Юбилейный, десятый по счету, фестиваль русской культуры "Масленица", открылся в воскресенье в британской столице с детского утренника и концерта балалаечника-виртуоза. Местом его официального начала стало здание Россотрудничества.

На утреннике детям рассказали про масленичные традиции, а позже вечером на мероприятии выступил британский балалаечник Бибс Эккель. "Завтра программа продолжится и каждый день зрителям будут представлены новые увлекательные проекты, и старой, традиционной, и новой России", — сообщила корреспонденту ТАСС директор фестиваля, организуемого ежегодно с 2009 года компанией Ensemble Productions, Ольга Балаклеец. "Надеемся доставить новые интересные впечатления нашим зрителям", — добавил она.

Фестиваль, который продлится до 18 февраля, познакомит всех желающих с культурой России во всем ее многообразии. Среди многочисленных мероприятий заявлена выставка работ русских и советских художников периода 1905-1953 годов в Современной галерее Тейт, показ исторической драмы "Рай" Андрея Кончаловского , кулинарный праздник в народном стиле с историями о Масленице, показы моды.

Финальный праздничный концерт состоится в зале Cadogan Hall с участием вокальных групп России, арт-проекта Soprano Турецкого и КВАТРО. В концерте также примут участие хореографические ансамбли, сопрано Диана Гуглиева, лауреаты конкурса "Звезды Альфуфбиона — Масленица", балетная школа Наталии Кремень, скрипач Джон Галлант, ансамбль "Русский Сувенир" и другие.

Культурный мостик для политики Еще одно мероприятие прошло за полторы недели до официального начала фестиваля. Им стал прием в британском парламенте , посвященный десятилетию культурного смотра, состоявшийся 31 января.

Как заявил ранее бывший заместитель мэра Лондона Ричард Барнс "отношения между британским и российским народами всегда были в хорошем состоянии", чего нельзя сказать о политической составляющей. "Масленица" и другие фестивали улучшают понимание британцами российского народа", — заметил Барнс.

Член Палаты общин консерватор Джон Уиттингдейл в свою очередь высказал мнение, что культура способствует выстраиванию диалога и взаимопонимания между Великобританией и Россией.

"У нас есть политические разногласия, однако культура — это та область, где мы можем объединиться. Этот диалог поможет укрепить взаимопонимание между нашими странами", — сказал Уиттингдейл, занимавший в прошлом пост министра культуры Великобритании (2015-2016).