В Красноярске введен режим «черного неба»

В Красноярске до пятницы ввели режим «черного неба»

Синоптики предупредили жителей Красноярска о загрязнении воздуха и ввели так называемый режим черного неба, подразумевающий неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере, до вечера пятницы. Об этом сообщается во вторник на сайте среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

>> Красноярец показал, где начинается смог "До 19:00 (15:00 мск) 15 февраля 2018 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности", — говорится в сообщении.

С начала года режим НМУ вводился уже шесть раз. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно— сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.