Пока вы спали: «Допинговые» медали России 

Су-25 стал неуязвим для ракет
Войска России получат на вооружение модернизированные штурмовики Су-25, сообщает «Российская газета». Су-25СМ3 оснащен новым бортовым радиоэлектронным оборудованием, которое позволит ему применять более современные ракеты и даже корректируемые авиабомбы. Также новые самолеты способны не только поражать цели на земле, но и сражаться в воздухе, летать без дозаправки 1,85 тысяч километров и противостоять беспилотникам. Кроме того, отныне Су-25 станет едва ли возможным сбить из переносного зенитного ракетного комплекса, так как новая модель оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы российского производства «Витебск», который защитит самолеты от ракет с тепловыми головками самонаведения типа «Игла» и «Стингер». По данным издания, боевая эффективность Су-25СМ3 выросла почти в три раза по сравнению с предшественником.
«Допинговые» медали России в Сочи
Информатор Всемирного антидопингового агентства и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в эфире американского канала CBS заявил, что пять из 11 золотых медалей России на Олимпийских играх 2014 года в Сочи выиграли россияне, «сидевшие» на допинге. По словам Родченкова, при помощи запрещенных препаратов своих наград добились скелетонист Александр Третьяков, лыжник Александр Легков, дважды бобслеист Александр Зубков, а также вся мужская сборная по биатлону в эстафете, а именно Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.
Зимние каникулы могут перенести
Вице-премьер Александр Хлопонин рассказал «Российской газете», что правительство обсуждает перенос школьных зимних каникул. По словам зампреда, это послужит развитию горнолыжного спорта в России, а также туризма на Северном Кавказе. Хлопонин привел в пример европейский опыт, когда каникулы переносят в зависимости от того, выпал ли в Альпах снег или нет.
«Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — объяснил он.
Чиновник подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.
«Чистые, но бдительность терять нельзя»
Директор меддепартамента Международного олимпийского комитета Ричард Баджетт назвал российских участников Олимпиады в Пхенчхане «группой высокого риска», сообщает РИА Новости. По словам спортивного чиновника, МОК пригласил на Игры лишь «чистых» россиян, которые не подозревались в употреблении допинга, однако «бдительность терять нельзя». Баджетт подчеркнул, что проверять на допинг спортсменов из России необходимо «неожиданно», чтобы «обеспечить элемент сдерживания».
Латвийской армии мешают зубы
Командир Национальных вооруженных сил Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш завил, что у латвийцев плохие зубы, сообщает Delfi. По словам военного, жители страны, желающие служить в армии, не могут делать это из-за проблем с зубами и плохой гигиены полости рта. По сведениям Калниньша, у многих рекрутов было до 40% плохих зубов, в результате чего им приходилось отказывать в приеме в армию и лечить зубы за счет государства. Между тем, по информации издания, на данный момент Вооруженные силы Латвии укомплектованы лишь на 70% — там служат пять из «необходимых» шести с половиной тысяч военных.