Пока вы спали: «Допинговые» медали России

Су-25 стал неуязвим для ракет

«Допинговые» медали России в Сочи Войска России получат на вооружение модернизированные штурмовики Су-25, сообщает « Российская газета ». Су-25СМ3 оснащен новым бортовым радиоэлектронным оборудованием, которое позволит ему применять более современные ракеты и даже корректируемые авиабомбы. Также новые самолеты способны не только поражать цели на земле, но и сражаться в воздухе, летать без дозаправки 1,85 тысяч километров и противостоять беспилотникам. Кроме того, отныне Су-25 станет едва ли возможным сбить из переносного зенитного ракетного комплекса, так как новая модель оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы российского производства «Витебск», который защитит самолеты от ракет с тепловыми головками самонаведения типа «Игла» и «Стингер». По данным издания, боевая эффективность Су-25СМ3 выросла почти в три раза по сравнению с предшественником.

Вице-премьер Александр Хлопонин рассказал «Российской газете», что правительство обсуждает перенос школьных зимних каникул. По словам зампреда, это послужит развитию горнолыжного спорта в России, а также туризма на Северном Кавказе. Хлопонин привел в пример европейский опыт, когда каникулы переносят в зависимости от того, выпал ли в Альпах снег или нет.

«Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — объяснил он.

Чиновник подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. «Чистые, но бдительность терять нельзя»

Латвийской армии мешают зубы Директор меддепартамента Международного олимпийского комитета Ричард Баджетт назвал российских участников Олимпиады в Пхенчхане «группой высокого риска», сообщает РИА Новости . По словам спортивного чиновника, МОК пригласил на Игры лишь «чистых» россиян, которые не подозревались в употреблении допинга, однако «бдительность терять нельзя». Баджетт подчеркнул, что проверять на допинг спортсменов из России необходимо «неожиданно», чтобы «обеспечить элемент сдерживания».

Командир Национальных вооруженных сил Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш завил, что у латвийцев плохие зубы, сообщает Delfi. По словам военного, жители страны, желающие служить в армии, не могут делать это из-за проблем с зубами и плохой гигиены полости рта. По сведениям Калниньша, у многих рекрутов было до 40% плохих зубов, в результате чего им приходилось отказывать в приеме в армию и лечить зубы за счет государства. Между тем, по информации издания, на данный момент Вооруженные силы Латвии укомплектованы лишь на 70% — там служат пять из «необходимых» шести с половиной тысяч военных.