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Для Совета Федерации построят новое здание
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«Ъ»: для Совета Федерации построят новое здание 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: ТАСС
Для Совета Федерации построят новое восьмиэтажное здание с переходом в нынешнюю резиденцию. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Строительство административного здания с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание СФ" по адресу: Петровка, 17, стр. 19 запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), пишет газета.
На разработку проекта в этом году выделено 60 млн руб., а на строительство в 2019 и 2020 годах — 1,63 млрд руб. Заказчиком проекта выступает Управделами президента, а проектировщиком — НИЦ "Строительство" во главе с бывшим главным архитектором Москвы Александром Кузьминым, сообщил источник в Совфеде.
Новое здание в восемь этажей (в том числе два подземных) позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что осенью следующего года в здании нижней палаты парламента будет проходить реконструкция.
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