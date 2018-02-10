Убийца из «Полярной Совы»: о чем мечтал смертник

Убийца из «Полярной Совы»: о чем мечтал освобожденный смертник

Телеграмм-канал Mash решил изучить «жизнь и мечты» Анвара Масалимова , которого приговорили к пожизненному сроку, а затем освободили из-под стражи.

63-летний мужчина дважды отбывал наказание за убийства. Во второй раз в колонии особого режима для пожизненно осужденных, которая находится в ЯНАО, «Полярная Сова».

В 1991 году он убил пенсионера, затем расчленил его тело и сжёг. Масалимов был приговорен к расстрелу, потом к пожизненному заключению, а в итоге вышел на свободу. Колонию он покинул 22 июня 2016 года, какое-то время прожил у родных, а затем пропал. Родственники разыскивают его и заявляют о готовности приютить.

По словам его сестры Дамиры Масалимовой, тот жил абсолютно обычной жизнью: отслужил в армии, работал экспедитором и разнорабочим, женился, в браке родился сын. Как отмечает Масалимова, ее «брат был милым, тихим и добрым парнем».

Он работал в организации «Восток Нефтепровод Монтаж» и как-то с коллегами решил отметить окончание работы.

«Анвар был самый новенький, самый молодой и его отправили за добавкой. Он ушел. Когда пришел — двое спали. Ну и он тоже лег. А, когда утром проснулись, оказалось, что один — мертвый. Ну и вот за это судили», — рассказала Масалимова.

После этого от него отказалась жена. По словам родных, не отсидев весь срок, он в колонии-поселении убил своего соседа.

Однако по данным Вологодского облсуда, он вышел на свободу, поселившись у пенсионера в поселке Комсомольск Томской области. В итоге в ходе ссоры он задушил его.

Он поселился у сестер и племянника в Уфе, пытался устроиться на работу, мечтал начать новую жизнь и даже хотел увидеться со своим 42-летним сыном Русланом. Ни то, ни другое не удалось. Зимой 2017 года он решил уйти от родственников.

«Тогда я ему дала адрес нового приюта социального и он жил там несколько месяцев вплоть до февраля 2017 года. Мы виделись, навещали его. В феврале он пропал. Телефона у него не было сотового, записки он не оставил», — рассказала его старшая сестра Татьяна.

С тех уже год близкие ничего не знают о Масалимове.