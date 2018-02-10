В Шотландии произвели самый крепкий в мире джин

Шотландский спиртовой завод Twin River создал самый крепкий в мире 77-процентный джин, пишет газета Daily Record.

"Когда наш главный специалист по перегонке Лиам Пенникук попробовал неразбавленный напиток прямо из перегонного аппарата, он решил, что тот слишком хорош, чтобы им не поделиться", — заявил представитель бренда Райан Родес. По ее данным, компания выпустила лимитированную партию из 101 бутылки напитка под названием Uncut ("Неразбавленный"). Напиток будет представлен на фестивале в городе Инверури на северо-востоке Шотландии.

Предприниматель отметил, что большинство джинов имеют крепость 40-50%, поэтому при употреблении напитка нужно проявлять осторожность.

Как сообщает газета, джин Uncut побил предыдущий рекорд. В прошлом году шведский ликероводочный завод выпустил джин крепостью 76%.