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В Шотландии произвели самый крепкий в мире джин
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В Шотландии произвели самый крепкий в мире джин 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Шотландский спиртовой завод Twin River создал самый крепкий в мире 77-процентный джин, пишет газета Daily Record.
По ее данным, компания выпустила лимитированную партию из 101 бутылки напитка под названием Uncut ("Неразбавленный"). Напиток будет представлен на фестивале в городе Инверури на северо-востоке Шотландии.
"Когда наш главный специалист по перегонке Лиам Пенникук попробовал неразбавленный напиток прямо из перегонного аппарата, он решил, что тот слишком хорош, чтобы им не поделиться", — заявил представитель бренда Райан Родес.
Предприниматель отметил, что большинство джинов имеют крепость 40-50%, поэтому при употреблении напитка нужно проявлять осторожность.
Как сообщает газета, джин Uncut побил предыдущий рекорд. В прошлом году шведский ликероводочный завод выпустил джин крепостью 76%.
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