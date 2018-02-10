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Создан самый крепкий в мире джин
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Создан самый крепкий в мире джин 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: AP
Шотландская компания Twin River создала самый крепкий джин в мире, сообщает The Independent.
77-градусный напиток под названием Naked Gun Uncut, произведенный ликероводочным заводом компании, был выпущен ограниченной партией в 101 бутылку. Джин был представлен на фестивале Gin Festival: North East.
По словам создателей, напиток, несмотря на свою крепость, имеет орехово-кремовый аромат и сладковатый привкус с нотками можжевельника. «Когда наш главный дегустатор Лиам Пенникук попробовал джин на стадии производства, он решил, что тот слишком хорош, чтобы не поделиться им», — заявил представитель Twin River.
Это не первый 77-градусный джин. Напиток аналогичной крепостью был по ошибке выпущен в Канаде компанией Bacardi, но его быстро изъяли из продажи по требованию властей.
В ноябре 2017 года в Национальном университете Сингапура создали алкогольный напиток из сыворотки, которая остается от производства сыра тофу. Изобретение назвали словом sachi, которое можно перевести как «счастье», «блаженство». Крепость напитка не уточнялась.
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