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«Уважение к смерти»: Соловьев выгнал эксперта из студии
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«У нас нет свободы кощунства»: советского эмигранта выгнали из программы Соловьева за оскорбление памяти летчика ВКС 

ФБА «Экономика сегодня» 3 часа назад
В России есть понятие «уважение к смерти», особенно, если речь идет о герое, заявили российские участники программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
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Инцидент произошел 8 февраля в эфире передачи, куда одним из экспертов был приглашен Грэг Вайнер.
Известно, что этого постоянного гостя политических ток-шоу на российских каналах раньше звали Григорий Винников, а в США он эмигрировал в 1980-х годах.
Во время дискуссии Вайнер позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес погибшего в Сирии пилота Романа Филиппова, поставив под сомнение его представление к званию Героя России.
Также присутствовавший глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов отметил, что в день, когда хоронили военнослужащего, слышать подобные слова неприемлемо. Он потребовал от Владимира Соловьева, чтобы этот человек покинул студию.
Ведущий отметил, что ему сложно принимать такое решение, но все же попросил Винникова уйти. Хотя пресекать свободу слова не в его правилах, такие комментарии являются неуважением к семье летчика и ко всей России в целом, добавил он.
Ранее сообщалось, что американского ветерана восхитил подвиг Филиппова, которого убили террористы.
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