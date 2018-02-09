Пока вы спали: «МОК зависит от России» 

Адвокат Родченкова отреагировал на решение CAS
Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявил, что решение Спортивного арбитражного суда о недопуске «чистых» россиян на Олимпиаду 2018 года является «маленьким проблеском надежды». Об этом он заявил на своей странице в соцсети Twitter, отвечая на реплику журналиста Дункана Маккея о том, что он чувствует «облегчение» от решения CAS. Между тем Уолден поблагодарил суд за «подобие честности».
«Спасибо Богу за подобие честности от CAS. Облегчение? Я не уверен. МОК зависит от России, как наркоман от героина», — сказал он.
ЦБ поднимет доллар до 70 рублей
В скором времени Центральный банк России снизит ключевую ставку, которая сейчас равняется 7,75%, до 7,5%, а после мартовских выборов президента опустит ее еще ниже — до 7%. Так считают экономические эксперты, опрошенные «Московским комсомольцем». По их словам, данные решения ЦБ примет, чтобы сократить разницу между годовой инфляцией (2,2% в январе) и ставкой, которая в нынешний момент в 3,5 раза превышает темпы официального роста потребительских цен. Между тем специалисты уверены, что снижение ставки приведет к тому, что биржевой курс доллара поднимется сначала до 65 рублей, а затем и вовсе до 70-и.
Немецкий депутат призвал Украину признать Крым Россией
Находящийся в Крыму в составе немецкой делегации депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен призвал Украину признать Крым территорией России, сообщает РИА Новости. По его словам, на Украине должны появиться политические силы, которые бы поняли, что присоединение полуострова к России было решением народа Крыма, а не властей РФ. Депутат от партии «Альтернатива для Германии» полагает, что в таком случае «наступил бы мир между народами».
Отстраненная россиянка не знает, что «делать дальше»
Российская скелетонистка Елена Никитина сообщила ТАСС, что разочарована решением Спортивного арбитражного суда о недопуске ее и еще 46 россиян на Олимпиаду 2018 года. По словам спортсменки, она надеялась на положительное решение CAS, а что «делать дальше» она не знает. Однако Никитина подчеркнула, что не собирается заканчивать спортивную карьеру в 25 лет. Сейчас же она «посоветуется с адвокатами» и продолжит «выступать и приносить медали своей стране».
Южнокорейского президента пригласят в КНДР
CNN сообщает, что младшая сестра главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон может пригласить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина приехать с визитом в КНДР. По данным американского канала, для этого существует «хороший шанс», а приглашение может быть передано уже завтра на приветственном завтраке в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане, на котором оба будут присутствовать.