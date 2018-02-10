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Дерипаска подал в суд на Рыбку
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Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: nastya_rybka.ru/instagram.com
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вакушевич ("Настя Рыбка"), а также Александра Кириллова ("Алекс Лесли"), которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представитель бизнесмена Алексея Садыкова.
"Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, то есть "Насти Рыбки", и Александра Кириллова, то есть "Алекса Лесли", которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни", — заявил представитель бизнесмена.
Он подчеркнул, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. По его словам, "не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги "Насти Рыбки".
"Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу", — сказал представитель Дерипаски.
По его словам, "поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального".
>> Сайт Навального внесли в черный список
Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте у берегов Норвегии.
Официальный представитель Дерипаски также ранее заявил, что "эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании". По его словам, бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.
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