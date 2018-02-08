В «Краковской» колбасе нашли «ошметки мяса»

Эксперты негосударственного проекта Росконтроль проверили пять образцов «Краковской» колбасы марок «Велком», «Ближние горки», «Дымов, „Мясной дом Бородина“, и „Рублёвский“.

Все образцы были изготовлены по ГОСТ 31785-2012. Все они были признаны безопасными, но их качество, по мнению экспертов Росконтроля, „оставляет желать лучшего“.

»Краковская» от «Ближних горок» обладает хорошими органолептическими свойствами, но содержит слишком много влаги. Также производитель указал недостоверную информацию о содержании жира. Однако этот образец признали полностью соответствующим ГОСТ по вкусу.

Версия «Краковской» от «Дымова» тоже содержит много влаги, но соответствует стандарту по остальным физико-химическим показателям. Эксперты сочли, что запах пряностей и чеснока в экземпляре недостаточно выражен. И снова недостоверная информация о содержании жира.

«Мясной дом Бородина» произвел «Краковскую» с хорошими органолептическими свойствами, но влаги в ней также оказалось много, а информация о содержании жира — недостоверная. Эксперты не смогли исключить добавление в образец фосфатов. При этом колбаса полностью соответствует стандарту по вкусу.

«Краковская» от «Велком» Безопасная соответствует ГОСТу по физико-химическим показателям, а влаги опять больше, чем нужно. Аромат пряностей и чеснока недостаточно выражен. И снова производителя заподозрили в добавлении фосфатов.

Образец от марки «Рублевский» содержал незаявленные ингредиенты, которых в ГОСТе нет (крахмал, животный белок и манная крупа). По словам врача-диетолога Елены Тихомировой, животный белок — это "какие-то ошметки мяса", "животное вторсырье". Влаги снова много, но остальные показатели в порядке. Аромат пряностей и чеснока недостаточно выражен, а информация о содержании жира — недостоверная.

Эксперты уточнили, что во всех экземплярах массовая доля влаги составила от 48,3 до 57,4 процента, хотя по стандарту должно быть максимум 43 процента. Фактическая массовая доля жира в некоторых экземплярах оказалась существенно меньше заявленной, что «не так плохо с точки зрения пользы для здоровья».

Стоит эта колбаса «достаточно дорого» — от 437,25 рубля за килограмм до 774,90 рубля. Ни один из пяти образцов «Краковской» эксперты не рекомендовали к покупке. В «черный список» они внесли образец «Рублёвский».

Главный эксперт Росконтроля Ирина Аркатова пояснила, что высокое содержание влаги в «Краковской» может быть вызвано несоблюдением технологии изготовления или «использованием влагоудерживающих агентов» (последнее недопустимо по ГОСТу для «Краковской»).

Ранее Росконтроль проверил 17 образцов российской колбасы (Московскую», «Сервелат» и «Брауншвейгскую») и нашел нарушения в каждом из них. В некоторых образцах обнаружили крахмал, мясо птицы и фосфаты. Последние разрешено использовать в мясной продукции, но их содержание не должно превышать 0,8 процента. О содержании фосфатов производитель обязан упоминать на упаковке.