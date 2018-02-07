Самые красивые деньги мира 

1/14 50 швейцарских франков. Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) назвало их лучшей банкнотой 2016 года Reuters Фото:

2/14 Купюра номиналом в 1000 мальдивских руфий. На ней изображены морская черепаха с одной стороны и китовая акула — с другой Фото: twitter.com/theibns

3/14 Еще одна яркая валюта — французский тихоокеанский франк, словно изображения из книги о путешествиях Twitter Фото:

4/14 Южноафриканский рэнд. На современных купюрах Южноафриканской республики изображена «большая пятерка» животных Африканского континента: слон, носорог, буйвол, лев и леопард Фото: independent.ie

5/14 5-долларовая купюра — самая красивая купюра Новой Зеландии и одна из самых красивых купюр в мире. Главная действующая фигура — новозеландец сэр Эдмунд Хилари. Он был первым альпинистом, покорившим самую высокую гору в мире — Эверест. На обратной стороне этой банкноты изображен желтоглазый пингвин — один из самых редких пингвинов в мире Фото: public domain

6/14 Фарерская крона Twitter Фото:

7/14 5 канадских долларов. На этой купюре нарисованы дети, играющие в хоккей, и приведены строки из рассказа Роха Каррира: «В моем детстве зимы были длинные, длинные. Тогда мы жили в трех местах — школе, церкви и на катке. И только на катке у нас была настоящая жизнь» Фото: public domain

8/14 Купюра в 10 000 казахских тенге. На ней изображены снежные барсы - один из символов Казахстана Фото: public domain

9/14 Новые 500 аргентинских песо, украшенные леопардом и элементами природы Фото: twitter.com/theibns

10/14 Национальной денежной единицей Коста-Рики является колон, названный в честь Христофора Колумба, имя которого на испанском звучит как Кристобаль Колон. На купюре номиналом в две тысячи изображен коралловый риф, акула и морские звезды Фото: public domain

11/14 Яркий представитель мировых валют — доллар Фиджи. На деньгах можно увидеть растительный и животный мир островного государства, пейзажи, достопримечательности Twitter Фото:

12/14 Малазийский ринггит. Одна из самых ярких валют мира. На ее купюрах изображен национальный цветок — гибискус Фото: public domain

13/14 Валюта независимого островного государства Самоа, расположенного в южной части Тихого океана Twitter Фото: