Самые красивые деньги мира 

4/14 Южноафриканский рэнд. На современных купюрах Южноафриканской республики изображена «большая пятерка» животных Африканского континента: слон, носорог, буйвол, лев и леопард
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independent.ie
5/14 5-долларовая купюра — самая красивая купюра Новой Зеландии и одна из самых красивых купюр в мире. Главная действующая фигура — новозеландец сэр Эдмунд Хилари. Он был первым альпинистом, покорившим самую высокую гору в мире — Эверест. На обратной стороне этой банкноты изображен желтоглазый пингвин — один из самых редких пингвинов в мире
7/14 5 канадских долларов.
На этой купюре нарисованы дети, играющие в хоккей, и приведены строки из рассказа Роха Каррира: «В моем детстве зимы были длинные, длинные. Тогда мы жили в трех местах — школе, церкви и на катке. И только на катке у нас была настоящая жизнь»
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public domain
8/14 Купюра в 10 000 казахских тенге. На ней изображены снежные барсы - один из символов Казахстана
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public domain
9/14 Новые 500 аргентинских песо, украшенные леопардом и элементами природы
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twitter.com/theibns
10/14 Национальной денежной единицей Коста-Рики является колон, названный в честь Христофора Колумба, имя которого на испанском звучит как Кристобаль Колон. На купюре номиналом в две тысячи изображен коралловый риф, акула и морские звезды
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public domain
11/14 Яркий представитель мировых валют — доллар Фиджи. На деньгах можно увидеть растительный и животный мир островного государства, пейзажи, достопримечательности