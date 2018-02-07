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Самые красивые деньги мира 

Рамблер 3 часа назад
По купюрам можно изучать историю страны, местные достопримечательности, флору и фауну. Некоторые из них выглядят как настоящие произведения искусства. Самые красивые деньги мира — в нашей галерее.
1/14  50 швейцарских франков. Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) назвало их лучшей банкнотой 2016 года
Фото:
2/14  Купюра номиналом в 1000 мальдивских руфий. На ней изображены морская черепаха с одной стороны и китовая акула — с другой
Фото:
3/14  Еще одна яркая валюта — французский тихоокеанский франк, словно изображения из книги о путешествиях
Фото:
4/14  Южноафриканский рэнд. На современных купюрах Южноафриканской республики изображена «большая пятерка» животных Африканского континента: слон, носорог, буйвол, лев и леопард
Фото:
5/14  5-долларовая купюра — самая красивая купюра Новой Зеландии и одна из самых красивых купюр в мире. Главная действующая фигура — новозеландец сэр Эдмунд Хилари. Он был первым альпинистом, покорившим самую высокую гору в мире — Эверест. На обратной стороне этой банкноты изображен желтоглазый пингвин — один из самых редких пингвинов в мире
Фото:
6/14  Фарерская крона
Фото:
7/14  5 канадских долларов. На этой купюре нарисованы дети, играющие в хоккей, и приведены строки из рассказа Роха Каррира: «В моем детстве зимы были длинные, длинные. Тогда мы жили в трех местах — школе, церкви и на катке. И только на катке у нас была настоящая жизнь»
Фото:
8/14  Купюра в 10 000 казахских тенге. На ней изображены снежные барсы - один из символов Казахстана
Фото:
9/14  Новые 500 аргентинских песо, украшенные леопардом и элементами природы
Фото:
10/14  Национальной денежной единицей Коста-Рики является колон, названный в честь Христофора Колумба, имя которого на испанском звучит как Кристобаль Колон. На купюре номиналом в две тысячи изображен коралловый риф, акула и морские звезды
Фото:
11/14  Яркий представитель мировых валют — доллар Фиджи. На деньгах можно увидеть растительный и животный мир островного государства, пейзажи, достопримечательности
Фото:
12/14  Малазийский ринггит. Одна из самых ярких валют мира. На ее купюрах изображен национальный цветок — гибискус
Фото:
13/14  Валюта независимого островного государства Самоа, расположенного в южной части Тихого океана
Фото:
14/14  Доллары Бермудских островов
Фото:
Китовые акулы, цветы и удивительные ландшафты. Что еще изображено на банкнотах разных стран — в нашей фотогалерее.
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