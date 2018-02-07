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Улюкаев в «Кремлевском централе» начал писать прозу
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Улюкаев в «Кремлевском централе» начал писать прозу 

Москва24 3 часа назад
Фото: ТАСС
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в следственном изоляторе пишет не только стихи, но и прозу. Об этом сообщает Агентство "Москва" о ссылкой источник в правоохранительных органах.
"Улюкаев пишет стихи и прозу, но, по его собственным словам, стихи ему даются легче", — сказал он. По его словам, бывший глава Минэкономразвития не жалуется на условия содержания под стражей, в его камере есть все необходимое.
Ранее на одном из заседаний бывший министр заявил, что пишет книгу "о хорошей жизни".
Сейчас Улюкаев находится в СИЗО "Кремлевском централ" на территории изолятора "Матросская тишина". Он проведет еще несколько месяцев в столичном СИЗО в ожидании перевода в колонию строгого режима.
Его осудили на восемь лет за взяточничество. Помимо реального срока, суд обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей и запретил в течение восьми лет занимать госдолжности.
Как установил суд, чиновник потребовал взятку в два миллиона долларов за положительное заключение по поводу сделки по приобретению пакета акций компании "Башнефть".
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