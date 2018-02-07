Улюкаев в «Кремлевском централе» начал писать прозу

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев следственном изоляторе пишет не только стихи, но и прозу. Об этом сообщает Агентство "Москва" о ссылкой источник в правоохранительных органах.

"Улюкаев пишет стихи и прозу, но, по его собственным словам, стихи ему даются легче", — сказал он. По его словам, бывший глава Минэкономразвития не жалуется на условия содержания под стражей, в его камере есть все необходимое.

Ранее на одном из заседаний бывший министр заявил, что пишет книгу "о хорошей жизни".

Сейчас Улюкаев находится в СИЗО "Кремлевском централ" на территории изолятора "Матросская тишина". Он проведет еще несколько месяцев в столичном СИЗО в ожидании перевода в колонию строгого режима.

Его осудили на восемь лет за взяточничество. Помимо реального срока, суд обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей и запретил в течение восьми лет занимать госдолжности.