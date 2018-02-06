МИД выступил с предупреждением к россиянам

«Тем, кто не может отказаться от поездки, настоятельно рекомендуется по прибытии в аэропорт направляться в места отдыха без заезда в Мале и проявлять максимальную осторожность», — заключили в МИД.

В министерстве также порекомендовали россиянам пересмотреть планы о поездке на Мальдивы.