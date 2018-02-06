Пока вы спали: Россия обвинила США во лжи 

«МОК должен объясниться»
Президент Федерации тенниса России и член МОК Шамиль Тарпищев потребовал от Международного олимпийского комитета «объясниться» за недопуск чистых российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года, сообщает РИА Новости. По словам тренера, ему как члену организации «все труднее» объяснять общественности ее шаги. Тарпищев подчеркнул, что МОК существует «ради спортсменов», которые не должны «страдать» от «абстрактных критериев» и должны знать причины решений организации.
Минобороны обвинило журналистов в предательстве
Министерство обороны России обвинило интернет-издание «Фонтанка» в нарушении порядочности и журналистской этики. На своей официальной странице в соцсети Facebook военное ведомство заявило, что публикация личных данных погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, в том числе его зарплаты, нарушает «пределы допустимого», а автор публикации Денис Коротков «не стоит и тени нашего офицера». В Минобороны подчеркнули, что российские военные защищают и таких людей, как Коротков, которые «готовы предать кого угодно за тридцать серебренников», а также выразили надежду, что правоохранительные органы «дадут свою оценку произошедшему».
Украина, Грузия и Молдавия не в планах ЕС
«Голос Америки» рассказал, что Украины, Грузии и Молдавии не окажется в списке государств, которые войдут в план расширения Евросоюза. Ранее европейские СМИ сообщили, что к 2025 году ЕС планирует провести самую большую волну расширения за 20 лет, приняв в свой состав Сербию, Албанию, Косово, Черногорию, Македонию и Боснию и Герцеговину, если «они выполнят все необходимые условия».
По стопам сына: отец полковника Захарченко признался в растрате
Отец обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко признал вину в растрате четырех миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Виктор Захарченко проходит одним из обвиняемых в деле по статье «Растрата в особо крупном размере», другой фигурант — экс-председатель правления банка «Московское ипотечное агентство» Владимир Корьевкин. По версии следствия, Корьевкин в качестве взятки Захарченко-младшему нанял его отца на работу в банк с зарплатой в 150 тысяч рублей. Отмечается, что банкир свою вину не признал, в то время как Захарченко-старший признал и уже возместил причиненный ущерб. Накануне Следственный комитет предъявил фигурантам дела официальные обвинения.
Россия обвинила США во лжи
Россия обвинила США в нарушении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщает «Коммерсант». Накануне обе страны отчитались об успешном его выполнении, однако в российском Министерстве иностранных дел посчитали, что Соединенные Штаты не «реально» сократили соответствующие вооружения, а лишь «переоборудовали» некоторые части пусковых установок морских ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков В-52Н, сохранив при этом возможность «вернуться». В свою очередь в посольстве США изданию сообщили, что проведенные их страной «процедуры» не противоречат договору.