Рособрнадзор проведет ЕГЭ для родителей

ЕГЭ по-взрослому: родители сдают единый госэкзамен

Единый госэкзамен вызывает страх не только у школьников, гораздо больше его боятся их родители. И это легко объяснимо: мамы и папы не готовятся к экзамену в течение года и зачастую в глаза не видели экзаменационные варианты. Для того, чтобы унять волнение взрослых, Рособрнадзор уже второй год подряд проводит всероссийскую акцию "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

В этот раз местом старта акции стала Республика Крым, которая вошла в состав России в марте 2014 года. На протяжении последующих лет социальные институты Крыма менялись в соответствии с требованиями российского законодательства, включая систему образования. В 2019 году субъект перейдет на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ, и каждый одиннадцатиклассник республики будет сдавать ЕГЭ в обязательном порядке, как и выпускники по всей России. Благодаря акции, родители нынешних и будущих выпускников Крыма смогут лучше познакомиться с процедурой ЕГЭ.

Акция началась в 12 часов дня в школе номер два города Симферополя, которую посетили замглавы Минобрнауки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Сдав свои телефоны на входе, они, как и другие участники, прошли через металлические рамки и отправились в аудиторию сдавать ЕГЭ по русскому языку. Экзамен для родителей был в сокращенном виде и продолжался около 30 минут.

В аудиториях — абсолютная тишина. Родители, уткнувшись в раздаточные материалы, отвечают на вопросы, не предпринимая никаких попыток что-то подсмотреть в телефоне. Все они пришли судя попробовать силы и узнать объективный результат. Учителя, несмотря на то, что экзамен "понарошку", ведут себя строго, увидев поднятую руку — подходят, однако на вопросы, не разрешенные регламентом, не отвечают. Попытка корреспондента ТАСС , уточнить правила заполнения контрольных измерительных материалов, успехом не увенчалось.

За 10 и за 5 минут до окончания ЕГЭ участников предупреждают, что времени осталось мало, пора переносить ответы из черновика в чистовик. Спустя полчаса мы сдаем экзаменационные материалы, слышатся грустные вздохи родителей — времени хватило не всем. Тем не менее, из аудитории многие выходят веселые и возбужденные полученным новым опытом. Кто-то обсуждает вопросы заданий, которые вызвали сомнения, кто-то жалуется, что не успел закончить вторую часть работы.

Неожиданное приглашение

Наталья Дорофеева узнала об акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" от педагога. "Мне позвонила наш классный руководитель и спросила, согласна ли я пройти экзамен, сдать ЕГЭ. Когда я узнала, что экзамен по русскому языку, я сказала, что готова, потому что в математике я не сильна, а русский знаю", — сказала Наталья.

По ее словам, дочь удивилась, но обрадовалась. "Подростки, вы же знаете, сложно реагируют на многое, а тут внимание к ней, я интересуюсь ее жизнью и проблемами. Такое соучастие ей было приятно", — сказала родительница.

Наталья добавила, что после сегодняшнего дня у нее не осталось страха ЕГЭ. "Сейчас в интернете на форумах можно разного начитаться, и, конечно, я как мама эти форумы тоже смотрела, поэтому какие-то опасения у меня были. Но теперь все стало более понятно. Многие, например, говорят об обысках, естественно, что никаких обысков нет, просто дети проходят через металлическую рамку, которая сейчас в любом театре встречается", — отметила родительница.

Наталья заканчивала советскую школу, сдавала экзамены по билетам, поэтому не имела никакого представления о том, как они проходят сейчас. "Мне было очень интересно, и я рада, что меня школа пригласила поучаствовать в этой акции для родителей. Я осталась довольна тем, что узнала, что ждет моего ребенка", — поделилась женщина.

Привычка волноваться

Ольга Хоронская сразу призналась, что сдавать экзамен боялась. "Немножко было волнительно. Это старая школьная привычка не изжила себя. Но когда все началось, стало спокойно и понятно", — сказала Ольга.

Как и другая родительница, женщина решила принять участие в акции, чтобы для себя разобраться в процедуре и развеять некоторые опасения. Если Наталью "пугали" рамки, то Ольгу — процесс заполнения экзаменационных вариантов. "Я думала, что вся эта система заполнения бланков очень трудная и запутанная, но ничего сложного. Как известно, задания на экзамене типовые, и недельку я сидела готовилась. Я в них разобралась, и у меня не было проблем, но, честно говоря, не знаю, везде ли я правильно ответила", — смеется родительница.

Времени, как показалось Ольге, было маловато, однако для себя она это объяснила тем, что уже не так хорошо помнит школьную программу. "Может, мозги уже так быстро не соображают, как у детей, да и это ведь не настоящий экзамен, а акция, поэтому времени было меньше, чем обычно. В любом случае, мне было очень приятно прийти в родные стены, и вспомнить те годы, когда я сидела сама за партой", — сказала родительница.

Родители рекомендуют

С тем, что сдать ЕГЭ лично — полезный опыт, который помогает развеять многие страхи, согласна и Елена Какалова, которая сегодня также попробовала себя в роли выпускника и сдавала экзамен. "Эмоции переполняют до сих пор, это было очень интересно и здорово — прийти и узнать, как проходит экзамен", — сказала Елена.

По ее словам, теперь ЕГЭ не такой страшный и непонятный, как раньше. "Мое мнение о нем сильно поменялось, и в лучшую сторону. Единственное, что бы я отметила из минусов, что не все задания однозначны, иногда, чтобы понять, что требуется, нужно несколько раз перечитать задание. Но несмотря на это, я теперь уверена, что для детей экзамен не станет проблемой. Тем более, что знаниях в их голове совсем свежие, они все это проходят и помнят, в отличие от нас, взрослых", — считает женщина.

На вопрос, посоветует ли она прийти на акцию своим знакомым, Елена ответила утвердительно. "Обязательно! Я очень рекомендую пойти всем родителям на экзамен и собираюсь подробно написать об этом на своей странице в соцсети. Возможно, об этой акции стоит больше рассказывать, чтобы все мамы и папы смогли поучаствовать. Когда лично принял участие в ЕГЭ, тебе становится спокойнее за своего ребенка", — уверена Елена.