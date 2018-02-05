Россиянам разрешили опаздывать на работу в непогоду

Заместитель главы Роструда Иван Шкловец призвал работодателей считать плохую погоду уважительной причиной для опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС

Сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, что может послужить причиной опоздания, добавил Шкловец.

«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта», — сказал замглавы Роструда.