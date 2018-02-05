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Россиянам разрешили опаздывать на работу
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Россиянам разрешили опаздывать на работу в непогоду 

Рамблер 4 часа назад
Заместитель главы Роструда Иван Шкловец призвал работодателей считать плохую погоду уважительной причиной для опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС.
Сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, что может послужить причиной опоздания, добавил Шкловец.
«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта», — сказал замглавы Роструда.
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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил свободным посещение школ в понедельник из-за сильных снегопадов, осложнивших дорожную ситуацию в городе.
 Ещё 8 источников 
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