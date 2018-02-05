Россиянам разрешили опаздывать на работу

Заместитель главы Роструда Иван Шкловец призвал работодателей считать плохую погоду уважительной причиной для опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС.
Сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, что может послужить причиной опоздания, добавил Шкловец.
«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта», — сказал замглавы Роструда.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил свободным посещение школ в понедельник из-за сильных снегопадов, осложнивших дорожную ситуацию в городе.