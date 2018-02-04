Немцы восхитились качеством российских дорог

Немецкие депутаты оценили качество дорог в Крыму

Немецких депутатов, которые приехали в Крым накануне, удивило качество местных дорог, сообщает РИА Новости

По словам замглавы комитета Госсовета Республики по межнациональным отношениям, председателя Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрия Гемпеля , который сопровождает парламентариев, гости довольны визитом, у них вполне благоприятные впечатления от увиденного, они убедились, что в Крыму нет дефицита продуктов из-за санкций.

«Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», — поделился Гемпель.

Депутаты посетили Южный берег Крыма, а также проявили интерес к МДЦ «Артек». Они спрашивали, «каким образом можно прислать в "Артек" детей на отдых из Германии».

Среди приехавших в Крым депутатов представители партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

Запланированы их встречи с руководством Крыма и руководителями национально-культурных объединений РК, посещение предприятий и хозяйств. Украина уже отреагировала на их приезд. По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, этот визит для депутатов ФРГ может иметь «очень плачевные последствия» для депутатов ФРГ.