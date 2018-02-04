Ещё
Немцы восхитились качеством российских дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкие депутаты оценили качество дорог в Крыму 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Немецких депутатов, которые приехали в Крым накануне, удивило качество местных дорог, сообщает РИА Новости.
По словам замглавы комитета Госсовета Республики по межнациональным отношениям, председателя Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрия Гемпеля, который сопровождает парламентариев, гости довольны визитом, у них вполне благоприятные впечатления от увиденного, они убедились, что в Крыму нет дефицита продуктов из-за санкций.
>> У петербургского «Моста глупости» появилась 140-я жертва
«Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», — поделился Гемпель.
Депутаты посетили Южный берег Крыма, а также проявили интерес к МДЦ «Артек». Они спрашивали, «каким образом можно прислать в "Артек" детей на отдых из Германии».
Среди приехавших в Крым депутатов представители партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.
Запланированы их встречи с руководством Крыма и руководителями национально-культурных объединений РК, посещение предприятий и хозяйств. Украина уже отреагировала на их приезд. По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, этот визит для депутатов ФРГ может иметь «очень плачевные последствия» для депутатов ФРГ.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео последнего боя пилота Су-25 с боевиками613
В Москве обстреляли продюсера Сосо Павлиашвили54
Решена судьба богатых пенсионеров308
Момент попадания ракеты в Су-25 попал на видео786
«Никому в США не нужна девочка из России»160
Видео
00:31
Турцию обвинили в причастности к гибели российского пилота
Происшествия
00:47
Сбивший Су-25 ПЗРК может быть украинским
Происшествия Армия
04:21
Москву атакует «балканец»
Погода Новости Москвы
01:03
В Сети появилось видео нападения кабана на пенсионера
Происшествия
00:59
Участник «Битвы экстрасенсов» стал жертвой маньяка
Шоу-бизнес
03:56
Саакашвили рассказал о железных памперсах Порошенко
В мире Украина
01:53
В Москве за сутки вывезли 800 тысяч кубометров снега
Новости Москвы Общество
02:14
Поезда столкнулись в США, есть жертвы
Происшествия США
00:26
В Стамбуле произошел опасный инцидент с лайнером из РФ
Происшествия
01:18
Опубликованы кадры с места падения сбитого Су-25
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение