«Никому в США не нужна девочка из России»

Большинство переезжает в Америку, чтобы получить хорошее образование или устроиться на высокооплачиваемую работу. Но иногда причиной переезда становится любовь. С какими сложностями сталкиваются русские женщины при переезде в США — в материале «Газеты.Ru»

Первые впечатления

Впервые я попала в США в уже почти далеком 2015 году по программе Work and Travel. Несмотря на то, что в тот год я не осталась, именно он стал отправной точкой.

Папа всегда говорил, что я первый человек в нашей семье, выросший при капитализме.

Я с детства была очарована американской мечтой.

Смотрела диснеевские мультики, голливудские фильмы и всегда хотела жить в двухэтажном доме с белым забором. Поэтому для меня эта первая поездка в Америку была наполнена большими ожиданиями. Перед отлетом решила для себя, что проживу эти несколько месяцев на все сто. Вот он, мой шанс попробовать мечту на вкус.

Помню, я вывалилась с двумя чемоданами из нью-йоркского метро в каком-то жутком районе Бруклина и чуть не завизжала от восторга. Место было словно дикое гетто, а мне все казалось каким-то сказочным, именно таким, как я себе представляла. В ту ночь я так и не легла спать. Я гуляла по Нью-Йорку до утра и твердо решила, что моя судьба определена. США — это место для меня.

Первое время удивляло, что у местных жителей мало что находится в собственности: люди снимают дома по тридцать лет и ездят на машинах, которые берут в аренду. Более того, все живут в кредит и расплачиваются кредитными картами. То есть они тратят свою зарплату еще до того, как ее получают. Видимо, это и есть та самая «уверенность в завтрашнем дне».

То лето я провела в Аспене, штат Колорадо. Я не мыла полы и не работала в супермаркете. Мне посчастливилось устроиться на ресепшн в отель. Конечно, сначала было страшно. Работа в большой американской компании с серьезной репутацией сильно отличалась от учебы в университете. Ситуация осложнялась еще и тем, что американский английский сильно отличался от английского, который мы все учили в школе. Работа подразумевала ежесекундный контакт с постояльцами и решение бесконечно возникающих проблем с учетом американских стандартов сервиса, где клиент всегда прав, а ты лишь еще раз ему об этом напоминаешь с улыбкой на лице.

Моя адаптация прошла «на ура». Я быстро привыкла к местным порядкам. К деловому этикету. Быстро запомнила свой номер, который каждый день мне нужно было вбивать в систему вместе с отпечатком пальца, когда я приходила на работу, уходила на перерыв или домой. Поначалу это было дико, но во временем я поняла — правила игры установлены, они ясны и во многом справедливы.

В этот восьмичасовой рабочий период ты принадлежишь компании, не можешь опаздывать, пользоваться телефоном или заниматься другими персональными делами.

Менталитет местных

Удивительно, что американцев считают людьми, ориентированными прежде всего на личный успех, ведь когда они на работе, их приверженность общему делу вызывает поистине трепет, так они ратуют за общее дело. За дело компании. Но работа остается на работе. После американскому дружелюбию нет предела. Эти люди всегда открыты к общению, легко допускают тебя в свой круг, иногда даже сами активно вовлекают.

Американцы очень уважительно относятся к личному пространству. Как к физическому, так и психологическому. В нью-йоркском метро ты всегда можешь быть спокоен, что тебя никто не заденет плечом и не наступит тебе на ногу. Все будут аккуратны и внимательны даже в час пик. То же самое происходит и в процессе межличностной коммуникации. Они не будут затрагивать личные темы, не будут проявлять чрезмерное любопытство. Если ты вдруг сам решишь об этом поговорить, они спокойно воспримут любое твое «признание», скорее всего, постараются поддержать тебя, расскажут о своем опыте.

Самые смешные моменты адаптации, как правило, граничат с самыми грустными. Например, хотелось и смеяться и плакать от того, что пришлось несколько месяцев спать на надувном матрасе, потому что квартиры здесь сдаются без мебели. Или когда я дотянула подачу налоговой декларации до последнего дня, и пришлось несколько часов заполнять ее в аэропорту Майами. Было смешно и странно обнаружить, что я уже несколько дней хожу на работу по зимнему времени и даже этого не заметила (в Америке до сих пор существует «летнее» и «зимнее» время). Очень весело и страшно было узнать, что старинный викторианский дом, в котором я жила в Аспене, в прошлом веке был домом терпимости. Еще я долго искала реку под названием «Гудзон» в Нью-Йорке и все не понимала, откуда там взялась какая-то «Хадсон». И, конечно, мне не забыть, когда ночью в Колорадо к нам на кухню забрался настоящий медведь через открытое окно, и потом его оттуда выгоняла полиция и пожарные.

Если у тебя в Америке в съемной квартире пошло что-то не так, например, потек кран или сломалась дверь — это забота твоего арендодателя. Причем платит за ремонт тоже он.

Во всех больших городах, как правило, при съеме квартиры ты должен оформить на нее страховку на весь период аренды. Так что от пожаров и наводнений ты тоже защищен. Единственной проблемой для меня стала сортировка мусора. При заселении нам выдали контейнер для биоразлагаемых отходов, из которых потом делают компост. До сих пор не могу себя к нему приучить.

Судьбоносная встреча

В конце программы мы с другом отправились в путешествие. Первым пунктом назначения стал город в стиле диско — Сан-Франциско. Выбор на него пал неслучайно. Дело было в том, что за год до нашей поездки мой друг уже побывал в Америке. Однажды в автобусе он случайно нашел чьи-то потерянные права. Молодой человек на фотографии был похож на впереди сидящего пассажира. Мальчика звали Лукас, он был американцем аргентинского происхождения. Мой друг, как и я, свободно говорил на испанском (спасибо школе с углубленным изучением испанского языка), и между ребятами быстро завязалась дружба.

Вернувшись в Россию, он заявил, что нашел мою вторую половинку и что мы просто обязаны навестить его однажды в Сан-Франциско.

Тогда я посмеялась над его затеей, а когда он уже в Аспене предложил ехать, и вовсе почти отказалась. К счастью, почти. От моего скепсиса не осталось и следа, как только Лукас вошел в комнату. Стоит ли говорить, что это была любовь с первого взгляда? Несколько дней пролетели, как одно мгновение. Мы не могли разлучиться ни на одну секунду. Однако близилась дата моего отлета.

Мы с Лукасом тогда трезво посмотрели на ситуацию. Дома меня ждали родители, друзья и университет. Ему тоже нужно было закончить свою академию, встать на ноги. Мы не сомневались, что вместе навсегда, и, что нас ждет большое светлое будущее. Просто оно пока еще не наступило.

После приезда я начала искать возможность вернуться. Не терпелось отправиться в новое захватывающее путешествие, в большой океан жизни и, конечно, снова увидеть мою любовь. В итоге мне удалось найти программу, которая позволяла приехать в США на целый год — Internship. С поиском стажировки, как в программе W&T, агентство тебе не помогало. Все пришлось делать самой. Стажировка должна была строго соответствовать специальности в моем дипломе — «реклама и связи с общественностью». Эта индустрия крайне развита в США, вакансий хоть отбавляй. Однако никому не нужна была девочка из России, с российским дипломом, пусть и красным, пусть и МГУ

У них было полным-полно своих специалистов.

Пока я сдавала выпускные экзамены и разбиралась с оформлением, ко мне прилетел Лукас. Мы пытались увидеться еще зимой, но в его семье произошла страшная трагедия. У него погиб папа. Через какое-то время Лукас написал, что хочет приехать в Россию. Помню, как я стояла в аэропорту и плакала еще до его выхода. От счастья.

Переезд

Несмотря на все сложности, стажировку мне все же удалось найти. Обратно в Америку я прилетела ровно через год и две недели после своего первого визита. В этот раз все было совсем по-другому. Это была уже реальная жизнь, а не летние каникулы.

В свой первый приезд мне удавалось зарабатывать почти $2500 долларов в месяц. В этот раз зарплата не доходила даже до $1500. Конечно, получать такие деньги у нас в двадцать четыре года можно считать пределом мечтаний, но здесь другой прожиточный минимум, другие цены на продукты и жилье. Медицина тоже полностью платная. Причем платная с тремя нулями на конце.

Через пару месяцев после приезда у меня началась дикая меланхолия. Хотелось домой к родным и близким. В какой-то момент я окончательно перестала понимать, зачем приехала, зачем оставила комфортную московскую жизнь. Но у мира есть спасение, и это — любовь. Лукас довольно быстро переехал ко мне в Колорадо. Потихоньку жизнь стала налаживаться. Я сменила место стажировки, меня повысили до супервайзера. Весной прилетели родители, и Лукас попросил у них моей руки. Мы поженились осенью в городе, где впервые встретились — в Сан-Франциско.

Нашей мечтой был Нью-Йорк, на завоевание которого мы отправились сразу после свадьбы. По сравнению с Колорадо, аренда там была заоблачной.

За крохотную студию в Лонг-Айленд-Сити нам пришлось платить $1600 в месяц, без учета коммунальных услуг.

Также увеличились расходы на еду и общественный транспорт.

Как ни странно, переезд в Нью-Йорк стал большим потрясением для Лукаса, чем для меня. Он родился и вырос на западном побережье, там другие люди, другая атмосфера. Я же, наоборот, почувствовала себя ближе к дому, и не только потому, что воздушное пространство сократилось на четыре с половиной часа, но и потому что Нью-Йорк напомнил мне дом. И дело не в том, что здесь большая русскоговорящая диаспора. Сложно это объяснить, но есть в нем что-то от Москвы.

Нью-Йорк — центр мира, сюда постоянно прилетают наши друзья со всех концов света. Наш круг общения очень разнообразен, в нем можно найти представителя любой культуры. Обычное дело для этого города, как и для США в целом. Это страна эмигрантов, и наша семья не является исключением. У моего мужа аргентинские корни, но родился и вырос он в Лос-Анджелесе. Я из России. Говорим мы между собой на испанском языке. Пытаемся отмечать все национальные праздники этих трех стран, готовим разные блюда и слушаем то танго, то романсы. Мне сложно всерьез воспринимать католическое Рождество, а Лукас не понимает моей зацикленности на праздновании Нового года, но все это мелочи, которые дают нам лишний повод посмеяться.

Мой муж — художник по профессии. Мы часто ходим на открытия выставок в галереях или просто в музеи. Лучшего места для этого, чем Большое Яблоко, нет. Сама я без ума от кино, однако билеты здесь стоят в среднем от $15, так что особо часто ходить пока не получается. Но больше всего я люблю гулять по улицам. Иногда вечером мы берем пиццу и просто идем вдоль по Пятой Авеню, смотрим на красивые витрины, людей или сидим в парке. Это мое самое любимое время, когда есть только мы и этот волшебный город.

В своем блоге я часто пишу о смешных ситуациях, с которыми мне приходиться сталкиваться в повседневной американской жизни. Да, непривычно ходить в прачечные, сортировать мусор, заполнять налоговые декларации, выписывать чеки. Непривычно видеть выброшенные на улицу елки двадцать шестого декабря. Непривычно выбирать между органическими и неорганическими продуктами. Непривычно за все постоянно извиняться и вежливо улыбаться. Непривычно указывать сначала месяц, а потом дату и отсчитывать неделю с воскресенья. И даже слив на туалетном бачке у них слева. Но я отношусь к этому с юмором. Эта страна подарила мне бесценный опыт и любимого человека, могу ли я обижаться на нее за такие мелочи?