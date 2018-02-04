Губернатор разыграл щенков в Instagram

Друзья! Пришло время подвести итоги своеобразного конкурса, объявленного мною здесь 13 января. Мы искали семью для щенков-мареммов, которые появились на свет у моих собак. Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди. Выбрать самое душевное послание оказалось очень сложно. Но в итоге я остановился на письмах трех семей. Все они получат в подарок от меня по пушистому символу Нового 2018-го года. Вот имена победителей: ganzha5693, nastenka.kudrina и vladiаmirbramenko. С вами в ближайшее время свяжутся мои помощники, и договорятся о дне и месте знакомства с вашим новым четвероногим другом. И еще раз хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мою просьбу поделиться секретом своего семейного счастья. Спасибо вам за добрые слова о ваших любимых и близких!
"Мы искали семью для щенков-мареммов, которые появились на свет у моих собак. Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди", — написал губернатор на своей странице в соцсети.