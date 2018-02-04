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Губернатор разыграл щенков в Instagram
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Губернатор Сахалина разыграл трех щенков в Instagram 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко разыграл трех щенков от своих абруццких овчарок среди подписчиков в Instagram.

Друзья! Пришло время подвести итоги своеобразного конкурса, объявленного мною здесь 13 января. Мы искали семью для щенков-мареммов, которые появились на свет у моих собак. Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди. Выбрать самое душевное послание оказалось очень сложно. Но в итоге я остановился на письмах трех семей. Все они получат в подарок от меня по пушистому символу Нового 2018-го года. Вот имена победителей: ganzha5693, nastenka.kudrina и vladiаmirbramenko. С вами в ближайшее время свяжутся мои помощники, и договорятся о дне и месте знакомства с вашим новым четвероногим другом. И еще раз хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мою просьбу поделиться секретом своего семейного счастья. Спасибо вам за добрые слова о ваших любимых и близких!

Публикация от  Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg)

Почти месяц назад глава региона поделился радостью — от его пары собак породы маремма родились щенки. Он предложил подписчикам, которые напишут самый лучший рецепт семейного счастья, стать хозяином одному из новорожденных псов. В адрес губернатора было прислано около 500 историй.
"Мы искали семью для щенков-мареммов, которые появились на свет у моих собак. Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди", — написал губернатор на своей странице в соцсети.
Выбрать самое душевное послание, по его словам, оказалось очень сложно. Но в итоге он остановился на письмах трех семей. Все они получат в подарок по пушистому символу 2018 года.
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