Губернатор разыграл щенков в Instagram

Губернатор Сахалина разыграл трех щенков в Instagram

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко разыграл трех щенков от своих абруццких овчарок среди подписчиков в Instagram.

"Мы искали семью для щенков-мареммов, которые появились на свет у моих собак. Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди", — написал губернатор на своей странице в соцсети. Почти месяц назад глава региона поделился радостью — от его пары собак породы маремма родились щенки. Он предложил подписчикам, которые напишут самый лучший рецепт семейного счастья, стать хозяином одному из новорожденных псов. В адрес губернатора было прислано около 500 историй.

Выбрать самое душевное послание, по его словам, оказалось очень сложно. Но в итоге он остановился на письмах трех семей. Все они получат в подарок по пушистому символу 2018 года.