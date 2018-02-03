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Собака вернулась к хозяину после 10 лет скитаний
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В США собака вернулась в семью спустя десять лет после своего исчезновения 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Fotolia / Lunja
Американская семья из Пенсильвании воссоединилась со своей собакой Эбби, которая пропала десять лет назад, сообщает канал WCPO Cincinnati.
По данным канала, члены семьи Сьюрвелдс были уверены, что больше никогда не увидят пса. Однако ранее на этой неделе он неожиданно появился на пороге дома местного жителя, живущего всего в 16 километрах от семейства, потерявшего питомца.
Он связался с местным центром помощи животным, которые по микрочипу выяснили, кому принадлежит Эбби.
Собака полностью здорова, и Сьюрвелдсы предположили, что все эти годы за ней кто-то ухаживал. При этом она помнит те команды, которым ее учили 10 лет назад.
"Кажется, как будто часть детства моих детей вернулась ко мне, часть нашей семьи снова с нами, — делится впечатлениями Дебра Сьюрвелд. — Это очень здорово".
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