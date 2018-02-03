Чудеса демографии: в РФ «пропали» 7 миллионов человек

Чудеса демографии: в России «пропали» 7 миллионов человек

Данные ЦИК о числе избирателей в России сильно не совпадают с тем, каким должно быть их число, исходя из официальной численности населения России. Куда же пропали несколько миллионов россиян?

Около полумиллона голосов на последних всеобщих выборах в России принадлежали «мертвым душам», признала в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова

ЦИК предоставил такую статистику:

На предстоящих выборах президента РФ в марте смогут проголосовать почти 111 миллионов человек: на территории страны — это 108 968 869 избирателей, за пределами РФ — 1 885 408 избирателей. Отдельно ведется учет граждан, зарегистрированных на территории города Байконур (Казахстан), там в списках числится 13 951 избиратель.

«Ридус» провел собственные подсчеты и получил поразительное расхождение с цифрами, опубликованными ЦИК. По нашим подсчетам, число граждан РФ, имеющих право голоса, на 6,6 млн человек больше.

Арифметика здесь простая: вычитаем из общего числа населения России (официально это 146 млн человек) недееспособных, несовершеннолетних или ограниченных в активном избирательном праве судом.

По данным Росстата, из всех родившихся граждан России с 1980 года не достигли совершеннолетия (то есть родились после 2001 года) чуть меньше 28 млн человек.

Вычитаем из 146 млн населения 29 млн несовершеннолетних, и получаем 118 млн человек. Куда же делись еще почти 7 млн человек?

«Несовпадение ваших подсчетов с подсчетами ЦИК может происходить из-за того, что вы и Элла Панфилова пользуетесь разными данными Росстата. Да-да, не удивляйтесь. Одна и та же статистика может давать совершенно разные результаты: это зависит от того, по какой методологии считать — например, брать данные по каждому году отдельно или, скажем, по пятилетним группам (в нашем случае нас интересует группа с 15 до 19 лет). Разница тогда в самом деле может достигать нескольких миллионов», — объяснил он «Ридусу» дебри демографической арифметики. Цифра в 7 миллионов в самом деле слишком большая, чтобы ее можно было списать на статистическую погрешность, соглашается директор Института демографии Высшей школы экономики А. Г. Вишневский.

«Тогда надо признать версию, что сами подсчеты Росстата, мягко говоря, не идеальны. Например, ЦИК мог оперировать данными, в которых учтена смертность среди интересующей нас демографической группы, а вы их ее не учли. Тогда, разумеется, из ваших 118 миллионов надо эту цифру вычесть. Но, конечно, это точно не будет семь миллионов умерших за столь короткий отрезок времени», — рассуждает эксперт. Мы заверили г-на Вишневского, что считали именно по годовым группам.

Еще одна версия, куда пропали семь миллионов россиян — что данные о численности населения страны неверны изначально:

«Росстат оперирует данными переписи населения, а эти данные могут быть весьма и весьма неточными», говорит демограф.

«Это вопрос, к демографии и к статистике отношения вообще не имеющий. Это вопрос к специалистам в области избирательного права», — сказал он «Ридусу». Руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН Сергей Рязанцев не склонен подозревать органы статистки в преднамеренном или халатном манипулировании данными.

«Лица, пребывающие в местах лишения свободы — они совершеннолетние, но голосовать не могут. Это официально где-то 630 тысяч человек. Но я не знаю, кого еще ЦИК мог лишить права голоса в таких количествах, чтобы наскрести еще шесть и шесть десятых миллиона, которых вы не досчитались», — признался он. По мнению Рязанцева, разница между числом совершеннолетних граждан и числом зарегистрированных избирателей может возникать потому, что ЦИК не вносит в списки для голосования ряд лиц, лишенных избирательного права по причинам иным, кроме как возрастной.

Из этого, помимо прочего, может следовать, что население России в целом может быть на несколько миллионов человек ниже, чем принято считать официально. Либо, что возрастной состав россиян более молодой, чем принято считать — то есть лиц моложе 18 лет больше, чем официально посчитано (что, несомненно, хорошо). Либо то и другое одновременно в какой-то пропорции.

Но в любой из трех версий остается открытым вопрос: допускаются ли такие погрешности в статистике по несовершенству системы учета, или эти цифры искажаются целенаправленно?