Чудеса демографии: в РФ «пропали» 7 миллионов человек

Данные ЦИК о числе избирателей в России сильно не совпадают с тем, каким должно быть их число, исходя из официальной численности населения России. Куда же пропали несколько миллионов россиян?
Около полумиллона голосов на последних всеобщих выборах в России принадлежали «мертвым душам», признала в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова.
ЦИК предоставил такую статистику:
На предстоящих выборах президента РФ в марте смогут проголосовать почти 111 миллионов человек: на территории страны — это 108 968 869 избирателей, за пределами РФ — 1 885 408 избирателей. Отдельно ведется учет граждан, зарегистрированных на территории города Байконур (Казахстан), там в списках числится 13 951 избиратель.
«Ридус» провел собственные подсчеты и получил поразительное расхождение с цифрами, опубликованными ЦИК. По нашим подсчетам, число граждан РФ, имеющих право голоса, на 6,6 млн человек больше.
Арифметика здесь простая: вычитаем из общего числа населения России (официально это 146 млн человек) недееспособных, несовершеннолетних или ограниченных в активном избирательном праве судом.
По данным Росстата, из всех родившихся граждан России с 1980 года не достигли совершеннолетия (то есть родились после 2001 года) чуть меньше 28 млн человек.
Вычитаем из 146 млн населения 29 млн несовершеннолетних, и получаем 118 млн человек. Куда же делись еще почти 7 млн человек?
Цифра в 7 миллионов в самом деле слишком большая, чтобы ее можно было списать на статистическую погрешность, соглашается директор Института демографии Высшей школы экономики А. Г. Вишневский.
«Несовпадение ваших подсчетов с подсчетами ЦИК может происходить из-за того, что вы и Элла Панфилова пользуетесь разными данными Росстата. Да-да, не удивляйтесь. Одна и та же статистика может давать совершенно разные результаты: это зависит от того, по какой методологии считать — например, брать данные по каждому году отдельно или, скажем, по пятилетним группам (в нашем случае нас интересует группа с 15 до 19 лет). Разница тогда в самом деле может достигать нескольких миллионов», — объяснил он «Ридусу» дебри демографической арифметики.
Мы заверили г-на Вишневского, что считали именно по годовым группам.
«Тогда надо признать версию, что сами подсчеты Росстата, мягко говоря, не идеальны. Например, ЦИК мог оперировать данными, в которых учтена смертность среди интересующей нас демографической группы, а вы их ее не учли. Тогда, разумеется, из ваших 118 миллионов надо эту цифру вычесть. Но, конечно, это точно не будет семь миллионов умерших за столь короткий отрезок времени», — рассуждает эксперт.
Еще одна версия, куда пропали семь миллионов россиян — что данные о численности населения страны неверны изначально:
«Росстат оперирует данными переписи населения, а эти данные могут быть весьма и весьма неточными», говорит демограф.
Руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН Сергей Рязанцев не склонен подозревать органы статистки в преднамеренном или халатном манипулировании данными.
«Это вопрос, к демографии и к статистике отношения вообще не имеющий. Это вопрос к специалистам в области избирательного права», — сказал он «Ридусу».
По мнению Рязанцева, разница между числом совершеннолетних граждан и числом зарегистрированных избирателей может возникать потому, что ЦИК не вносит в списки для голосования ряд лиц, лишенных избирательного права по причинам иным, кроме как возрастной.
«Лица, пребывающие в местах лишения свободы — они совершеннолетние, но голосовать не могут. Это официально где-то 630 тысяч человек. Но я не знаю, кого еще ЦИК мог лишить права голоса в таких количествах, чтобы наскрести еще шесть и шесть десятых миллиона, которых вы не досчитались», — признался он.
Из этого, помимо прочего, может следовать, что население России в целом может быть на несколько миллионов человек ниже, чем принято считать официально. Либо, что возрастной состав россиян более молодой, чем принято считать — то есть лиц моложе 18 лет больше, чем официально посчитано (что, несомненно, хорошо). Либо то и другое одновременно в какой-то пропорции.
Но в любой из трех версий остается открытым вопрос: допускаются ли такие погрешности в статистике по несовершенству системы учета, или эти цифры искажаются целенаправленно?