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В уральской тюрьме нашли тайник с рукописями
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В тюрьме, где сидели Зиновьев и Каменев, нашли тайник с рукописями 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Тайник с библиотекой рукописных брошюр, датируемых 1932-1933 годами, нашли в Верхнеуральской тюрьме в Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУФСИН по региону.
"В тюрьме ГУФСИН России по Челябинской области обнаружен тайник с библиотекой рукописных брошюр. Найденные рукописи датируются 1932-1933 годами. Находка относится к тому времени, когда в стенах Верхнеуральской тюрьмы размещался специальный политический изолятор НКВД", — говорится в сообщении.
Тогда в тюрьме содержались знаменитые политические узники, в том числе Григорий Зиновьев и Лев Каменев, главный редактор газеты "Комсомольская правда" — Александр Слепков и Дмитрий Марецкий, уточняется в сообщении.
Из текстов рукописей можно сделать вывод о том, что, даже находясь в заключении, узники собирались на общие собрания (количество присутствующих доходило до 30 человек), организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения по политической и экономической ситуации не только СССР, но и зарубежных стран, добавляется в сообщении.
В ближайшее время эти ценные экспонаты будут изучены и займут почетное место в постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы учреждения, сообщила пресс-служба.
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