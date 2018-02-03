В уральской тюрьме нашли тайник с рукописями

В тюрьме, где сидели Зиновьев и Каменев, нашли тайник с рукописями

"В тюрьме ГУФСИН России по Челябинской области обнаружен тайник с библиотекой рукописных брошюр. Найденные рукописи датируются 1932-1933 годами. Находка относится к тому времени, когда в стенах Верхнеуральской тюрьмы размещался специальный политический изолятор НКВД", — говорится в сообщении. Тайник с библиотекой рукописных брошюр, датируемых 1932-1933 годами, нашли в Верхнеуральской тюрьме в Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУФСИН по региону.

Из текстов рукописей можно сделать вывод о том, что, даже находясь в заключении, узники собирались на общие собрания (количество присутствующих доходило до 30 человек), организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения по политической и экономической ситуации не только СССР, но и зарубежных стран, добавляется в сообщении.

В ближайшее время эти ценные экспонаты будут изучены и займут почетное место в постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы учреждения, сообщила пресс-служба.