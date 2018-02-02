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Новый поворот в деле «группы Дятлова»
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В деле перевала Дятлова появились новые подробности 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
«Комсомольская правда» рассказала о новых подробностях в деле о гибели тургруппы на перевале Дятлова.
Издание попросило профайлера, то есть человека, который «читает» людей, выявляя ложь по мимике, интонациям и жестам, посмотреть последнее прижизненное интервью Юрия Юдина, единственного из выживших членов группы.
В результате эксперт пришел к выводу, что большую часть своих показаний Юдин сочинил. По словам Ильи Степанова, Юдин регулярно уходит от ответов и «соскакивает» на обобщения. При этом специалист подчеркивает, что едва ли Юдин что-то скрывал, а просто любил быть в центре внимания.
«Почти ничего не знает, многое додумывает по ходу разговора», — считает он.
Степанов считает, что Юдин — «совершенно бесполезный свидетель» в деле выяснения причин гибели туристов.
Группа из девяти туристов под руководством студента Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах 2 февраля 1959 года недалеко от горного перевала на Северном Урале, впоследствии названного в честь главы группы. Юрий Юдин был десятым членом группы, но сошел с маршрута из-за болезни.
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