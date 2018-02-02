Новый поворот в деле «группы Дятлова»

В деле перевала Дятлова появились новые подробности

Комсомольская правда » рассказала о новых подробностях в деле о гибели тургруппы на перевале Дятлова.

Издание попросило профайлера, то есть человека, который «читает» людей, выявляя ложь по мимике, интонациям и жестам, посмотреть последнее прижизненное интервью Юрия Юдина , единственного из выживших членов группы.

В результате эксперт пришел к выводу, что большую часть своих показаний Юдин сочинил. По словам Ильи Степанова, Юдин регулярно уходит от ответов и «соскакивает» на обобщения. При этом специалист подчеркивает, что едва ли Юдин что-то скрывал, а просто любил быть в центре внимания.

«Почти ничего не знает, многое додумывает по ходу разговора», — считает он.

История перевала Дятлова долгое время была окутана множеством тайн. Причем даже официальные органы внутренних дел СССР замалчивали определенные факты, чтобы пучок событий не был развязан до конца.

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#перевалдятлова #группадятлова #stoneforest pic.twitter.com/lcoz9VeHBo— stone_forest (@stone__forest) 24 января 2018 г.

Степанов считает, что Юдин — «совершенно бесполезный свидетель» в деле выяснения причин гибели туристов.