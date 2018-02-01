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Умер Виктор Любовцев
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Умер тележурналист Виктор Любовцев 

ТАСС 6 часов назад
Фото: кадр из видео на Youtube
Советский и российский тележурналист, член Международной академии телевидения и радио, один из главных редакторов программы "Время" Виктор Любовцев скончался в возрасте 84 лет. Об этом в четверг сообщается на сайте Первого канала.
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"Не стало известного тележурналиста Виктора Любовцева. О его уходе из жизни сообщили близкие", — говорится в заявлении телеканала.
В середине 1960-х Любовцев работал в корпункте Гостелерадио в Польше. В 1973 году он пришел на работу в программу "Время", где через четыре года занял пост главного редактора, проработав на этой должности до 1983 года. В 1995 году Любовцев работал журналистом в редакции телепередачи "Последние известия" Всесоюзного радио.
Любовцев — автор документальных фильмов и книг, лауреат Государственной премии СССР за художественно-политическое освещение общественно-политических событий в программе "Время". Указом президента России в 2011 году был награжден орденом Дружбы.
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