Умер Виктор Любовцев

Умер тележурналист Виктор Любовцев

Советский и российский тележурналист, член Международной академии телевидения и радио, один из главных редакторов программы "Время" Виктор Любовцев скончался в возрасте 84 лет. Об этом в четверг сообщается на сайте Первого канала.

>> Умер Виктор Симакин "Не стало известного тележурналиста Виктора Любовцева. О его уходе из жизни сообщили близкие", — говорится в заявлении телеканала.

В середине 1960-х Любовцев работал в корпункте Гостелерадио в Польше. В 1973 году он пришел на работу в программу "Время", где через четыре года занял пост главного редактора, проработав на этой должности до 1983 года. В 1995 году Любовцев работал журналистом в редакции телепередачи "Последние известия" Всесоюзного радио.

Любовцев — автор документальных фильмов и книг, лауреат Государственной премии СССР за художественно-политическое освещение общественно-политических событий в программе "Время". Указом президента России в 2011 году был награжден орденом Дружбы.