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Росгидромет засудил синоптика-любителя за точные прогнозы
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Росгидромет засудил синоптика-любителя за более точные прогнозы 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Мировой судья судебного участка №45 приморского города Лесозаводска из-за истечения срока давности закрыл административное дело против синоптика-любителя Руслана Юрковского, чьи прогнозы погоды оказались точнее прогнозов Росгидромета.
Росгидромет подал в суд на Юрковского для привлечения его к административной ответственности из-за отсутствия лицензии на работу в области гидрометеорологии. Мужчина регулярно размещал на своем сайте «Маглипогода» не только прогнозы погоды, но и штормовые предупреждения, хотя право на это есть лишь у Росгидромета и его подразделений в регионах, сообщает PrimaMedia.
Сайт Маглипогода был создан Юрковским в ноябре 2015 года. Сейчас этим ресурсом с подробными и точными прогнозами пользуются многие в Приморье, на него ссылаются СМИ и первые строчки поисковиков, особенно после того, как в августе 2016 году он первым назвал сроки и масштабы тайфуна «Лайонрок» — за девять дней до стихийного бедствия. Это предупреждение набрало в интернете 10 тыс. просмотров и 700 комментариев, передает «Вести. Приморье».
«Я просто публикую свое мнение, пишу статьи о погоде. То есть в определенный момент что-то происходит, что я знаю, что думаю, то и пишу. Ничего такого запрещенного я вообще там не видел и не знал, что даже есть такая статья», — рассказал РЕН ТВ Юрковский, добавив, что прогнозы он делал на основе открытых данных спутников.
В Росгидромете сообщили, что не анализировали прогнозы Юрковского и не сравнивали информацию с прогнозами официальных синоптиков. В ведомстве отмечают, что у Юрковского есть два варианта продолжить свою деятельность — стать сотрудником Примгидромета или получить лицензию.
Сам Юрковский себя виновным не считает. По его словам, составлять прогнозы погоды — просто хобби. За эту работу денег он не берет, и в целом решением суда не удовлетворен, поскольку не понимает, как работать дальше.
«Даже такое решение суда мне не понятно. Не ясно, можно ли мне продолжать работать и что вообще публиковать можно. Можно ли писать? Сайт, конечно, будет работать, там ведь есть и другие разделы. А вот что про прогноз погоды писать пока даже не знаю», — заявил Юрковский.
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