Росгидромет засудил синоптика-любителя за точные прогнозы

Росгидромет засудил синоптика-любителя за более точные прогнозы

Мировой судья судебного участка №45 приморского города Лесозаводска из-за истечения срока давности закрыл административное дело против синоптика-любителя Руслана Юрковского, чьи прогнозы погоды оказались точнее прогнозов Росгидромета

Росгидромет подал в суд на Юрковского для привлечения его к административной ответственности из-за отсутствия лицензии на работу в области гидрометеорологии. Мужчина регулярно размещал на своем сайте «Маглипогода» не только прогнозы погоды, но и штормовые предупреждения, хотя право на это есть лишь у Росгидромета и его подразделений в регионах, сообщает PrimaMedia.

«Я просто публикую свое мнение, пишу статьи о погоде. То есть в определенный момент что-то происходит, что я знаю, что думаю, то и пишу. Ничего такого запрещенного я вообще там не видел и не знал, что даже есть такая статья», — рассказал РЕН ТВ Юрковский, добавив, что прогнозы он делал на основе открытых данных спутников. Сайт Маглипогода был создан Юрковским в ноябре 2015 года. Сейчас этим ресурсом с подробными и точными прогнозами пользуются многие в Приморье, на него ссылаются СМИ и первые строчки поисковиков, особенно после того, как в августе 2016 году он первым назвал сроки и масштабы тайфуна «Лайонрок» — за девять дней до стихийного бедствия. Это предупреждение набрало в интернете 10 тыс. просмотров и 700 комментариев, передает «Вести. Приморье».

В Росгидромете сообщили, что не анализировали прогнозы Юрковского и не сравнивали информацию с прогнозами официальных синоптиков. В ведомстве отмечают, что у Юрковского есть два варианта продолжить свою деятельность — стать сотрудником Примгидромета или получить лицензию.