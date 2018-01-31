Соловьев вмешался в конфликт Сванидзе и Шевченко

Соловьев призвал к уголовному расследованию драки Сванидзе и Шевченко

«Господину Шевченко 51 год, а Николаю Карловичу 62 года. Максим гораздо выше и сильнее Николая Карловича, но несдержанность проявил Сванидзе. Описывать это как боксерский поединок бессмысленно, потому что это недопустимо. Поскольку была трансляция эфира, должно быть уголовное расследование», — сообщил Соловьев. Соловьев заявил, что драка была спровоцирована. По словам телеведущего, на угрозу Сванидзе Шевченко сказал «ну так встань и ударь», после чего не предпринял никаких действия для защиты от пощечины, но несколько раз ударил Сванидзе.

Он напомнил, как в одном из эфиров банкир Лебедев ударил миллиардера Полонского, после чего у Лебедева появилась судимость, хотя он ударил его один раз.

«Женщина, которая сидит в эфире и истерично кричит «Что вы делаете», виновата в этой ситуации, как и редакция, потому что те, кто стали их разнимать, появились уже после драки. Во всем, что происходит в студии, виноват ведущий, это моя точка зрения. Она обязана была их вербально остановить. Она должна была снизить градус агрессии, это абсолютно неприемлемо». По словам Соловьева, виновным в инциденте он считает ведущую передачи «Комсомольской правды».

«Радость улюлюкающей толпы очевидно. Это омерзительный пример, недопустимый ни при каких обстоятельствах. Сведение дискуссию к кулачному бою не могу комментировать с точки зрения высокого искусства бокса». Журналист отметил, что тот факт, что два взрослых человека, переходят в открытый конфликт, беседуя на историческую тему, совершенно непозволителен.

Загрузка… Соловьев напомнил, что это не единственная драка, произошедшая в прямом эфире, но когда начинаются «драки старцев», молодежь перестает рассматривать их как табу. А значит любую беседу можно закончить дракой. По его словам, эта драка ничего не доказала.

«Давайте тогда дуэли возобновим. Только побеждать будет не тот, кто прав, а тот, кто метко стреляет, поэтому это не способ разрешить спор. Мои дискуссии очень эмоциональные, и дело чуть не доходило до драки, причем иногда в этом принимают участие люди, которые претендуют на звание интеллигентов», — заявил Владимир Соловьев.

Он добавил, что в его студии было несколько примеров, когда гости попытались разобраться друг с другом, однако он пытался сгладить подобные «острые углы», однако по словам Соловьева, некоторые его коллеги предпочитают отворачиваться, понимая, что за их спиной разворачивается драка.

«Некоторые из моих коллег считают правильным схватить за шею гостя, будучи ведущим, и говорить «Ты меня не нервируй, понял?», это абсолютная деградация профессии. Сходите к братьям Запашным и поймите, что с таким уровнем не работают даже коверным клоуном! Это гости, а значит, ведущие не позволяют переходить некоторые грани, несмотря на высочайшую эмоциональность, бывают очень сложные вербальные ситуации», — заявил телеведущий.

Соловьев подытожил, что он может за себя постоять, и ответить, в случае чего, на оскорбления, но если это и произойдет, то вне эфира и не на камеры.

«На месте Шевченко я бы вербально поставил на место Сванидзе, и не позволил переходить с собой на «ты» с самого начала. Я не знаю, как можно бить такого человека, как Николай Сванидзе, он же очевидно слабее, о чем тут говорить. Нужно было перехватить руку, и посадить Николая Карловича на место», — заявил Соловьев о том, чтобы предпринял на месте Шевченко.

Напомним, во вторник журналист Николай Сванидзе подрался с коллегой Максимом Шевченко, когда они обсуждали Иосифа Сталина. Шевченко сказал, что Сванидзе «плюет на могилы погибших под Москвой». Перепалка набрала обороты и переросла в драку. Сванидзе, который первый ударил Шевченко, позднее заявил, что слова Шевченко расценил как личное оскорбление «и не выдержал». Позже они заявили, что сделали выводы из драки.