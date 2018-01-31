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Раскрыты правила выживания в России
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Раскрыты правила выживания в России 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Исследователи Департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ изучили правила выживания в России, о которых матери рассказывают своим детям. Соответсвующее исследование опубликовано на сайте университета.
Ученые опросили 58 женщин, средний возраст которых составил 38 лет. Их спрашивали о советах, полученных от старшего поколения, и тех рекомендациях, которые они дают своим собственным детям.
Психологи пришли к выводу, что «респонденты видят жизнь своих детей более безопасной и легкой» по сравнению со старшим поколением, у которого сформировалась «ментальность выживальщиков». «В опасном мире, где требуется выживать каждый день, не нужны ни длинная жизненная перспектива, ни этика поведения, ни профессиональные навыки. В нем главное выжить сейчас», — объяснили в ВШЭ установки, в которых выросли предыдущие поколения.
Современные матери дают более гуманные и просоциальные установки. Среди ценностей они назвали хорошее образование и профессию, веру в лучшее, сострадание и умение отстаивать свои убеждения.
Ученые ВШЭ резюмировали, что, опираясь на новые правила выживания, потомки смогут изменить общество, но только в том случае, если не случится новых исторических травм.
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил будущим губернаторам проходить курсы выживания на МРОТ. Он отметил, что такие тренинги должны длиться минимум месяц, а лучше — два: тогда главы регионов поймут важность повышения оплаты труда.
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