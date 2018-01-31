Раскрыты правила выживания в России

Исследователи Департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ изучили правила выживания в России, о которых матери рассказывают своим детям. Соответсвующее исследование опубликовано на сайте университета.

Ученые опросили 58 женщин, средний возраст которых составил 38 лет. Их спрашивали о советах, полученных от старшего поколения, и тех рекомендациях, которые они дают своим собственным детям.

Психологи пришли к выводу, что «респонденты видят жизнь своих детей более безопасной и легкой» по сравнению со старшим поколением, у которого сформировалась «ментальность выживальщиков». «В опасном мире, где требуется выживать каждый день, не нужны ни длинная жизненная перспектива, ни этика поведения, ни профессиональные навыки. В нем главное выжить сейчас», — объяснили в ВШЭ установки, в которых выросли предыдущие поколения.

Современные матери дают более гуманные и просоциальные установки. Среди ценностей они назвали хорошее образование и профессию, веру в лучшее, сострадание и умение отстаивать свои убеждения.

Ученые ВШЭ резюмировали, что, опираясь на новые правила выживания, потомки смогут изменить общество, но только в том случае, если не случится новых исторических травм.