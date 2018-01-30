Шевченко назвал причину драки со Сванидзе

По словам Шевченко, Сванидзе первым начал угрожать ему и должен был за это ответить. "Я никогда руки первый не распускаю. Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде"", — сказал телеведущий.

"Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол", — добавил Шевченко.

Ранее в сети появилось видео — фрагмент трансляции в прямом эфире из студии радиостанции "Комсомольская правда", где и произошла драка между гостями. Оба участвовали в передаче, в ходе которой обсуждался вопрос о том, "считать ли сталинизм болезнью".

Сванидзе заявил, что Иосиф Сталин до начала Великой отечественной войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченным демагогом".