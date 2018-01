Каков образ России в иностранных блогах

Многоэтажная Россия: каков неполитический образ страны в иностранных блогах

Если абстрагироваться от политических дрязг и обновленного образа империи зла, который тщательно культивируют западные СМИ, что думают о нас простые американцы, канадцы, французы, немцы, испанцы? Какой представляют себе Россию? Чем интересуются в нашей стране?

Матрешка, балалайка, водка. Стереотипы о России никуда не делись, но явно преобразились. Страна нечеловеческих морозов и суровых мужиков, которые даже в ЗАГС ходят в костюме Адидас, а на работу ездят на танке. Люди понимают, что это неправда (ну, может быть, не все правда), но почему б не посмеяться на эту тему. Вот на Reddit обсуждают теорию о том, что Россией управляют медведи, а на топик A normal day in Russia подписались более 300 тысяч человек. Вот пост 9GAG с медведем в такси, который набрал почти 28 тысяч лайков. А мемов из разряда meanwhile in Russia по всему интернету уже наберется на увесистый трехтомник.

Россия изнутри и снаружи

Более глубокую перспективу жизни в «непонятой и неизмеренной» можно увидеть в блогах иностранцев, посетивших Россию, экспатов, живущих здесь, и деятелей науки, посвятивших изучению нашей страны всю свою жизнь.

1. Sean’s Russia blog (SRB) — пожалуй, лучший и точно самый известный англоязычный блог о России. Его ведет Шон Гиллори, научный сотрудник Центра российских и восточноевропейских исследований университета Питтсбурга, преподающий российскую историю. В своем блоге он предлагает объективную оценку наиболее знаковых исторических, политических и культурных событий из истории славянских народов.

В 2017 году подкаст Шона скачали 291 875 раз. Основная часть его подписчиков живет в США, Великобритании, Канаде, России и Германии. Подкасты Шона — это интервью на самые острые и неудобные темы с людьми, которые на них специализируются. Это объемный, непредвзятый взгляд на Россию ученого, историка, а не проамериканского журналиста.

Взгляните, какие посты наиболее популярны в SRB, и увидите, что публике образованной, размышляющей Россия интересна как наследница империй. Загадки империи Российской, сокровища и тайны советской, планы и настроения путинской. Самые скачиваемые подкасты 2017: «Ретроспектива сталинизма» и «Последние дни Сталина», «Российская машина пропаганды» и «Крымский нексус». Не остаются без внимания и культурные аспекты. Так, в топе 2016 года — беседа с Натальей Антоновой об эротике, сексе и порнографии в России.

2. Хочется чего-то более попсового, что читает простой американский работяга? Тогда нам в блог EnglishRussia , который за год посещает более 3 миллионов человек. Начатый когда-то как персональный блог русского гика, скрывающегося под псевдонимом Tim, сегодня это сайт, входящий в 155 наиболее популярных сайтов в интернете по версии Technorati. Половина его подписчиков — американцы. Русских только 5%.

Тим рассказывает о действительно важных и интересных новостях: как русские игроки в страйкбол собрали танк Абрамс М1А1, чего нельзя делать в русской бане, как проходит традиционная чеченская свадьба, что такое «советская кухня», как выглядит Москва на первых в истории фотографиях. В блоге более 20 тематических рубрик: от русской армейской смекалочки до научных открытий и величия русской культуры. Наша страна предстает в нем этаким кубиком Рубика: яркая, разносторонняя, но непонятная. Иногда даже для нас самих. Вы, к примеру, можете объяснить, что здесь происходит?

3. Хотите узнать, что интересно американцам в России? Спросите американца в России. Экспата. Желательно, не слишком ассимилировавшегося. Линдси Комер приехала в Санкт-Петербург получать магистерскую степень по русской и евразийской политике и экономике. Однако в ее блоге Life in Russia нет ничего про Крым, Сирию или сырьевые придатки. Там только про полную тайн русскую душу, умопомрачительную природу и искусство.

Линдси перестала обновлять свой блог еще в 2014, тем не менее, его ежегодно продолжает просматривать больше 100 тысяч человек. Белые ночи, духота плацкартных вагонов, великолепие Петергофа, жар парной в общественной бане и ощущение industrial wonderland в темном и холодном Мурманске — Россия в рассказах Линдси такая же, какой ее видим мы. Не дикая и не пугающая, а загадочная, немного смешная, абсурдная, и очень гостеприимная.

4. Похожие впечатления у Жиля, автора блога Go 2 Gilles . Немца, прожившего в России, по его собственным словам, «слишком много». Настолько, что начал спокойно воспринимать соседство «красоты и распада, прекрасного образования и коррупции, высокой культуры и кошмара государственных служб».

Он тоже пишет о том, что видит каждый день: об угрожающих жизни питерских сосулях, отвратительных дорогах, пробках, забавных, грустных и иногда доводящих до белого каления ситуациях, которыми так насыщена жизнь в матушке России. Как признает Жиль, «большинство историй в этом блоге покажется вам странными. Но можете быть уверены, я бы не жил в этой стране, если бы в ней не было огромного количества поистине замечательных вещей. К сожалению, дурацкие истории интереснее и читать, и рассказывать».

5. Английский взгляд на жизнь в России предлагает автор блога An English perspective on life in Moscow . Британец под псевдонимом Lt. Columbo, который в 17 лет считал, что изучение русского делает его крутым, в 20 перебрался сюда, работая то учителем английского, то переводчиком, то диджеем на радио, а к 30 обзавелся в Москве женой, детьми и бизнесом.

В блоге — полезные советы, лайфхаки и инструкции о том, как иностранцу жить в Москве и понимать, что здесь вообще происходит. Топ самых популярных постов: «Лучшие книги для освоения русского», «Эффективные инструменты для изучения языка», «5 способов избежать преподавания английского», «Гид по поиску удаленной работы в России», «11 приложений, необходимых в Москве». An English perspective читают те, кто уже планирует поездку в Россию, собирается здесь работать или вести дела с русскими — в постах лейтенанта много практической информации о получении визы, разрешения на работу и даже о том, как обмануть ФМС и стать нелегальным мигрантом.

И еще пять блогов

Если после тщательного просмотра этих блогов образ России глазами иностранцев у вас так и не сложился, предлагаем дополнить его еще пятью интересными ресурсами:

1/ Историко-политический блог Центра углубленного изучения России при Нью-Йоркском университете. Центр создавался для помощи студентам «славянских» факультетов в изучении их предметов. Ежегодно его посещает более 250 тысяч человек: ради текстов и видео лекций, конференций и семинаров, посвященных истории, экономике и политическому пути России. Почитайте, что преподают людям, которые будут влиять на ситуацию в нашей стране завтра — это, однако, интересно.

2/ Еще один учебный блог Bear in a hat ведут студенты Стетсонского университета, изучающие русский язык и культуру. Рассказывают они, что совершенно логично, о русской классической музыке, живописи и архитектуре, делятся уроками по языку.

3/ Анна, автор блога Home & Away , описывает свой опыт и впечатления от переезда в Россию: социо-культурные странности, боль и прелесть жизни экспата в Москве, русское искусство и немного путешествий. «От русской навязчивой моды на суши до средневекового отношения к браку, от экстремальных погодных условий до популярных туристических направлений. Я пытаюсь запечатлеть все, что в этой потрясающей стране ставит меня в тупик, злит или восхищает».

4/ Муж, отец, автор блога Impressions of an expat, креативный директор агентства Bittersweet Group, немного музыкант, немного писатель и еще немного философ — это все Марко Норд. Он живет в Москве с 2009 года, потому что здесь находится его дочь, которую он не может увезти в Америку. И Марко от этого совсем не в восторге. Сложно сказать, искреннее это отношение или художественный прием писателя, но Москва Марко Норда пустая, мрачная и холодная. Черно-белые фото, заметки, пропитанные экзистенциальной тоской. Впрочем, про Америку он пишет так же.

5/ Вы знаете, почему Россия офигительна и все такое? Спросите у американца Энди Фрэка, автора блога Planet Russia . Кабачковая икра, кефир, квас, кисель — вот вещи, которых нет в Америке, и которые делают нашу страну великой! Блог Энди это всегда смешно, немного стыдно (особенно про приметы России 90-х, о которых американец, тем не менее, пишет с ностальгией) и часто вызывает национальную гордость (про сказочную Камчатку, про то, чем российский экзамен на права круче американского, про +100°С в бане и -47ºС снаружи).

Образы России

В итоге, какая нам разница, что этим иностранцам интересно, о чем они пишут и читают? Как нам это использовать в практическом смысле?

Разобравшись, что в образе России привлекает зарубежную аудиторию, мы сможем эффективнее выстраивать коммуникационные кампании. Играть именно на том, что цепляет, грамотно продвигая отдельные продукты, бренд и даже имидж всей страны.

А имидж, как можно заметить, не самый плохой. Откровенного негатива по отношению к России в англоязычной блогосфере мы не нашли. Ощущение, что он аккумулируется именно в СМИ, и не сам по себе. Обычные люди, не журналисты, рассказывают о знакомстве с Россией без ужаса в глазах, не призывают «бежать, пока не поздно». Да, многое непонятно, многое устроено по-дурацки, многое откровенно плохо. Собственно, как и в любой другой стране. При этом здесь они без труда находят то прекрасное и великое, за что эту страну можно любить.

Как же выглядит Россия глазами иностранцев? Что они представляют, когда слышат это слово? Можно выделить несколько наиболее заметных тем, не связанных с политикой:

⦁ Необъятность страны, бесконечность путей и расстояний. Особенно ярко это чувствуется во время путешествий по железным дорогам, сеть которых в нашей стране одна из крупнейших. Для многих они и становятся символом России. И, прежде всего, это касается самой длинной железной дороги в мире — Транссибирской магистрали. О поездке по ней мечтает даже канцлер Германии Ангела Меркель , ведь это уникальная возможность за одно путешествие проехать всю страну от Москвы до Владивостока, пересечь более 9 тысяч километров, 7 часовых поясов и 5 великих рек.

⦁ Разнообразие природных ландшафтов. В России представлены почти все климатические зоны: от субтропического Крыма до арктического Таймыра, от сказочной Карелии до инопланетно красивого Дальнего Востока. Это удивляет, восхищает, вдохновляет — западная публика с большим интересом реагирует на всевозможные путевые заметки и фоторепортажи из разных уголков России.

⦁ Богатое историческое наследие. Октябрьская революция и большевики, Российская империя и династия Романовых — для нас это скучные страницы учебников истории, а для зарубежной аудитории что-то вроде будоражащей воображение сказки с огромным количеством зловещих тайн и загадок, в которой мелькают черные воронки, зреют планы мирового господства, возводятся и рушатся империи.

⦁ Завораживающий язык. Резкий, грубоватый, сочный. Русский — один из самых сложных языков для освоения, во многом из-за огромного количества смысловых оттенков. Поменяй интонацию, поставь логическое ударение в другом месте — и вот уже фраза кардинально меняет свое значение. Плюс кириллица в основе алфавита, которая выглядит какими-то скандинавскими рунами. И, конечно, внезапная буква «Ы», с которой очень редкий иностранец может совладать.

⦁ Холода — визитная карточка страны. Каждую зиму в новостях по всему миру рассказывают про русские морозы, арктические ветры, приходящие из Сибири, рекорды холода в Якутии. Первое, что вы, скорее всего, услышите после вопроса «Откуда ты?» это «Я слышал, в России очень холодно». Причем совершенно неважно, что настоящие холода у нас только в некоторых районах — холодно в России везде и всем, даже экспатам, живущим в Москве. Зато русские иностранцам представляются этакими суперлюдьми, которым минусовая температура ни по чем.

⦁ Бытовые различия. Это, конечно, самая веселая и популярная тема. Разница менталитетов, традиций, культур, привычек в еде часто приводит иностранцев в ступор. Всегда интересно находить и обсуждать такие вещи, которые западному человеку понять очень трудно: почему мы бьем друг друга вениками, а потом прыгаем в ледяную прорубь, зачем пьем кефир и едим холодец.

Вот они, темы, которые наверняка помогут нам привлечь позитивное внимание к России, избежав неприятных и неудобных околополитических вопросов. И даже не придется изобретать велосипед, разрабатывая «новый имидж России» — иноблогеры уже прощупали все интересные моменты, фактически рассказали нам, какой именно Россией интересуются за рубежом, какой ее готовы любить. Осталось только отвлечь государственных pr-специалистов от политических баталий и направить их энергию на создание и продвижение мирных инфоповодов. И однажды лед между нашей страной и остальным миром растает.