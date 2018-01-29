Ещё
Дачникам готовят новые сюрпризы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дачникам готовят новые сюрпризы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С 1 января 2019 года вступит в силу Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Как сообщает «Московский комсомолец», согласно новому закону все дачные участки приравняют к садовым. На огороднических участках нельзя будет возводить капитальные строения — только временные.
>> Депутаты запретят кричать и свистеть по ночам
Как рассказал изданию председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин, закон приписывает внесение дачных взносов только безналичным путем. Из взносов исключают вступительные, оставляя только членские и целевые.
Вопросы содержания домашних животных на участке должны решаться на общем собрании товарищества. По словам Чаплина, сейчас этот вопрос в лучшем случае решается с ближайшими соседями. Дачники разводят коз или свиней, а страдает от запаха весь поселок.
Новый закон закрепляет понятие «территория товарищества», согласно которому все владельцы земли на территории обязаны платить членские и целевые взносы независимо от того, являются ли они членами товарищества или нет.
Минтранс МО выделил средства на содержание подъездных дорог к дачным товариществам, они будут включены в реестр муниципального имущества. В 2017 году в рамках пилотного проекта были переданы в муниципальную собственность первые 28 дорог к 56 СНТ (около 30 км). В этом году они будут ремонтироваться в рамках софинансирования за счет областного и муниципального бюджетов (60% и 40% соответственно). На начало 2018 года составлен перечень еще почти 4 тысяч подъездных дорог к СНТ, которые планируется передать в муниципальную собственность, их ремонт начнется в 2019 году.
В первую очередь оформляться и ремонтироваться будут подъездные дороги к тем СНТ, члены которых прошли процедуру регистрации строений.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин вернул зарплаты россиянам761
Советская «Малютка» взорвала саудовский пост23
«Кремлевское досье»: бизнесмены на грани истерики1248
Собчак вышла из себя после вопроса о «мелких гаденышах»31
Российский истребитель перехватил самолет США59
Видео
01:34
Порошенко пустил на Украину иностранных военных
Украина Армия
00:40
Советская «Малютка» взорвала саудовский пост
Ближний Восток Армия
01:26
Минобороны определилось с новыми автоматами
Оружие Армия
01:02
В США пассажирский самолет совершил посадку «на спину»
США В мире
01:04
Соловьев поставил на место американского политолога
Общество
00:36
Путин вернул зарплаты россиянам
Личный счет
08:05
Друзья рассказали об операции Пугачевой
Шоу-бизнес
01:04
В санкциях США увидели «странную логику»
Экономика
00:42
«Руки-базуки» дважды пробил в лицо экстремалу
Шоу-бизнес
01:00
Чаплин ответил Шнурову
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение