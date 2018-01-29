Дачникам готовят новые сюрпризы

С 1 января 2019 года вступит в силу Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как сообщает «Московский комсомолец» , согласно новому закону все дачные участки приравняют к садовым. На огороднических участках нельзя будет возводить капитальные строения — только временные.

Как рассказал изданию председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин , закон приписывает внесение дачных взносов только безналичным путем. Из взносов исключают вступительные, оставляя только членские и целевые.

Вопросы содержания домашних животных на участке должны решаться на общем собрании товарищества. По словам Чаплина, сейчас этот вопрос в лучшем случае решается с ближайшими соседями. Дачники разводят коз или свиней, а страдает от запаха весь поселок.

Новый закон закрепляет понятие «территория товарищества», согласно которому все владельцы земли на территории обязаны платить членские и целевые взносы независимо от того, являются ли они членами товарищества или нет.

Минтранс МО выделил средства на содержание подъездных дорог к дачным товариществам, они будут включены в реестр муниципального имущества. В 2017 году в рамках пилотного проекта были переданы в муниципальную собственность первые 28 дорог к 56 СНТ (около 30 км). В этом году они будут ремонтироваться в рамках софинансирования за счет областного и муниципального бюджетов (60% и 40% соответственно). На начало 2018 года составлен перечень еще почти 4 тысяч подъездных дорог к СНТ, которые планируется передать в муниципальную собственность, их ремонт начнется в 2019 году.

В первую очередь оформляться и ремонтироваться будут подъездные дороги к тем СНТ, члены которых прошли процедуру регистрации строений.