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Умер Яков Ломко
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Умер журналист и педагог Яков Ломко 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный журналист и педагог Российского Университета дружбы народов (РУДН) Яков Ломко скончался в возрасте 100 лет, говорится в сообщении вуза на странице в Facebook.
"В возрасте 100 лет скончался профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Яков Алексеевич Ломко", — говорится в сообщении.
Согласно биографии журналиста, опубликованной на сайте РУДН, Ломко родился 13 ноября 1917 года в Юзовке (современный Донецк). В 1940 году он с отличием окончил физический факультет Ленинградского университета, получил рекомендацию в аспирантуру, но не смог продолжить обучение — в том же году его призвали в 35-ю авиабазу Ленинградского военного округа. Свою журналистскую деятельность Ломко начал в должности заместителя редактора дивизионной газеты в первой дивизии авиации дальнего действия.
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Он принимал участие в Сталинградской битве, в освобождении Ленинграда, Украины, Белоруссии, Литвы и Польши, проявил себя в боях за Кенигсберг и Берлин. За мужество и отвагу он награжден орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Сталинграда", "За оборону Москвы", медалью "Партизану Отечественной войны" и многими другими. После окончания войны Ломко работал в Совинформбюро, прошел путь от должности политического обозревателя, заведующего отделом стран Восточной Европы до начальника главной редакции и заместителя начальника Совинформбюро. В разные годы он также был заместителем директора по идеологии советской секции на Всемирных выставках в Брюсселе, Нью-Йорке, Монреале. После преобразования информационного бюро в Агентство печати "Новости" Ломко возглавлял объединенную редакцию газет "Московские новости" на иностранных языках.
Кроме того, Ломко преподавал в МГИМО и Военном университете МО РФ. С 1989 года он являлся профессором кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН и преподавал студентам курсы "Журналистское мастерство", "Внешняя политика и международная журналистика".
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