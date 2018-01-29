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Пострадавшая в Перми учительница выступила с заявлением
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Пострадавшая в Перми учительница выступила с заявлением 

Рамблер 1 час назад
Минздрав Пермского края опубликовал заявление раненной в поножовщине учительницы.
>> В пермской школе ученики устроили резню
Учительница школы №127 города Пермь Наталья Шагулина поблагодарила всех, кто звонил и присылал ей письма с пожеланиями выздоровления, а также оказывающих ей помощь врачей, благодаря которым она «идет на поправку».
Кроме того, педагог обратилась к журналистам, попросив уважать ее желание не встречаться с ними и не давать интервью об инциденте, который она хотела бы «оставить в прошлом».
«Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким», — попросила она.
15 января двое вооруженных ножами подростков напали на учеников пермской школы №127. В результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе Наталья Шагулина, пытавшаяся защитить детей. По данным СМИ, резню организовал бывший ученик школы, а ее причиной стало недовольство подростка новогодним поздравлением в одном из местных пабликов, в котором его подписчики были названы «псами».
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